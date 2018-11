No consta una falla de la válvula de ventilación

La jueza federal a cargo de la investigación, Marta Yáñez, dijo que "no hay documentación" que avale que la válvula de ventilación E19 tuvo una falla y permitió el ingreso de agua al sector de baterias, causando el accidente.

Según informaciones que trascendieron, el capitán de la nave, Pedro Fernández, había alertado que la válvula no cerraba correctamente. Lo hizo a través de un documento elevado a su superior, Claudio Villamide, el 14 de agosto de 2017, es decir, tres meses antes de la desaparición del ARA.

Esta semana, el ministro de Defensa Oscar Aguad admitió las fallas en la válvula: "Se arregló, pero hay que ver qué pasó después", dijo.

La jueza Yáñez alertó que no consta en ningún registro de la Armada que la válvula haya sido reparada: "No hay documentación que avale que se haya recorrido en arsenales navales", afirmó. La magistrada aseguró, además, que no tiene probado que el submarino haya implosionado y manifestó que mantiene intacta la esperanza de encontrar la nave."Estamos investigando el estado de la unidad previo a la última misión. También analizamos el adiestramiento de la tripulación y el manejo de los sistemas, como el casco, máquinas navales y las válvulas, y en qué condiciones estaban", dijo la magistrada.