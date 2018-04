en problemas. La ex stripper gesticula en una improvisada rueda de prensa que armó en el ingreso a su edificio.

Natacha Jaitt, cuyo domicilio fue allanado ayer a la mañana a raíz de una investigación por supuesto espionaje ilegal que se abrió tras una autodenuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex Side) por dichos de la mediática en la TV, afirmó que se sintió una "criminal" por el operativo que llevaron adelante agentes federales y advirtió que se irá del país.

Poco después de las 11, la ex stripper salió a la puerta de su casa del barrio porteño de Villa Urquiza para hablar con los medios y lo primero que aclaró fue que estaba sin dormir, ya que la situación "era muy delicada".

"Soy la pelotuda del año, fui tratada como una criminal cuando lo que hago es defender a los pibes abusados y contagiados de HIV. Lo cierto es que a las ocho me arrebataron la puerta como a una criminal, no entendía nada", dijo Jaitt en una improvisada conferencia de prensa a la que salió con la imagen de una virgen y un oficio judicial en la mano.

Horas más tarde, la ex conductora de PlayBoy TV lanzó una catarata de tuits en la que responsabilizó al presidente Mauricio Macri por lo que pueda pasarle.

"ESTIMADO SR. PRESIDENTE DE ARGENTINA @mauriciomacri

ME ESTAN POR MATAR POR SALVAR NIÑOS ABUSADOS. DEJO TODA RESPONSABILIDAD EN SUS MANOS. GRACIAS POR TODO. CUIDEN A SUS HIJOS". Así, en mayúsculas, Jaitt se refirió directamente al presidente.

El allanamiento fue pedido por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, en busca de dispositivos electrónicos y elementos de comunicación que usualmente se utilizan para tareas de inteligencia, a raíz de la autodenuncia de la AFI que busca descartar sospechas en torno a los dichos de la ex stripper en un programa de Mirtha Legrand

Allí, Jaitt se refirió a supuestas tareas de espionaje que realizaba a pedido de una empresa privada y habló sobre los abusos sexuales a futbolistas de las inferiores del club Independiente, que investiga la Justicia, contexto en el que formuló acusaciones contra distintas personas sin aportar ninguna prueba.

La ex conductora radial aclaró hoy que el allanamiento fue realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que le negaron la entrada a los oficiales de la comisaría 47 que le brindan protección.

"Otra vez se llevaron cosas, y todavía no me devolvieron lo allanado el año pasado por la causa de la 'puntita' (en referencia a la demanda del ex jugador Diego Latorre)", agregó.

"Me revolvieron todo, se llevaron los celulares y lo único que sé es que la causa es una denuncia de un "NN sobre averiguación de delito", dijo Jaitt y detalló el número de expediente 4983/2018, y que tramita en la fiscalía 9 a cargo de Guillermo Marijuan.

La mediática manifestó que se "expuso" para colaborar en la causa sobre los abusos a juveniles de Independiente, por la que ayer declaró como testigo ante la fiscal María Soledad Garibaldi (UFI 4 de Avellaneda), y afirmó: "No estoy imputada, fui a colaborar, a mi nadie me citó".

"Yo voy a colaborar por los chicos abusados, en los que nadie piensa, pero me voy a ir del país porque no tengo protección. Entiendan que estoy ayudando a sus hijos", arremetió antes los periodista visiblemente acongojada, aunque inmediatamente cambió su voz para reiniciar su declaración a los medios.

"Yo arreglé con la fiscal Garibaldi para no tener el escarnio, no cometí ningún delito, estuve siete horas contando lo que sé y aún me queda por declarar. Imagínense lo que hay, la red de pedofilia y de trata que hay", sentenció.

Por otra parte, Jaitt dijo que le agarró un "ataque" cuando llegó a la casa y empezó a escuchar en los medios lo que declaró en la fiscalía de Avellaneda, y en un rapto de ira acusó al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, de ser el responsable de la "filtración a la prensa".

En el programa de Legrand, Jaitt habló sobre los abusos sexuales de futbolistas de las inferiores del club Independiente, que investiga la Justicia, contexto en el que formuló acusaciones contra distintas personas sin aportar ninguna prueba, entre ellas Gustavo Vera, titular de la ONG La Alameda que combate la trata.

También envolvió al periodista político Carlos Pagni aunque después negó que se tratase de él. Dijo que "CP", de "Telenoche", era un ignoto "Carlos Pérez".

Ex entrenador de Club Mac Allister

Una fiscal especializada en la investigación de delitos sexuales pidió ayer la detención de un ex entrenador de inferiores del club Deportivo Mac Allister de La Pampa, acusado de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La solicitud de Marina Lara, a cargo de la Unidad Funcional 14 de Bahía Blanca, recae sobre Héctor "Patilla" Kruber, quien había sido denunciado en marzo de 2017 por la madre de un menor que en ese entonces tenía 13 años y que denunció que el club había pedido realizar una estrategia para que el asunto "no saliera a la luz". La mujer comentó que Kruber nunca estuvo detenido y que, a un año de haber ido a la Justicia, "en esta semana puede haber novedades". El club Mac Allister aclaró que Kruber fue despedido de la institución.