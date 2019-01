Nahir Galarza, la chica condenada a prisión perpetua a Gustavo Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, reveló que se sintió decepcionada cuando Matías Gaudana, el joven que se presentaba como su novio, concedió un reportaje a una conocida revista y expuso públicamente esa relación.

La joven hizo saber a través de un familiar que Gaudana "no cumplió con su palabra. Me dijo que no iba a hablar con los medios. Siento que con esa actitud busca ser famosos y no conocerme".

En un reportaje con la revista Gente, Gaudana había revelado: "Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Hablamos por teléfono y nunca me importó lo que se decía de ella. No nos dimos ni un beso".

Caudana tiene 20 años, como Nahir. Fue absuelto en un juicio en el que su padre fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico. Matías conoció a Nahir cuando ella fue trasladada al dentista.

"Nos conocimos un día que a ella la llevaron al dentista. Nahir salía de la enfermería y nos cruzamos porque a mí me estaban trasladando para ir a ver a mi abuela, que está en el mismo penal que ella", explicó el muchacho a Gente.

Augusto Lafferriere, su abogado defensor, dijo al respecto: Él quedó flechado cuando la vio y no le importó el motivo por el que ella fue condenada".

En cuanto a la repercusión de los dichos de Matías, Lafferriere aseguró: "Me llamó para decirme que Nahir estaba enojada porque él había hablado con la prensa. Por eso decidió no dar más entrevistas. De hecho tienen que conocerse porque hasta ahora hablaron por teléfono y se vieron de pasada", dijo el penalista.

La versión sobre el enojo de Mahir también fue ratificada por un familiar de la chica, según publica hoy Infobae. "No le gustó que el chico haya salido a hablar a los medios. Está decepcionada y un poco enojada. ¿Está interesada en ella o en ser conocido? Ahora todos los programas empezaron a hablar de este tema, y eso la pone mal, la angustia", contó un allegado de Nahir.