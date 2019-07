Murió un taxista platense que sufrió una brutal paliza

Jorge Alberto Gómez, un taxista que tras una breve discusión de tránsito fue golpeado salvajemente el miércoles pasado por el conductor Esteban Oscar González Zablocki en la ciudad de La Plata, murió ayer a la tarde en el hospital donde estaba internado con muerte cerebral.

El violento episodio sucedió el miércoles por la mañana, cerca de las 6.30, en la esquina de las calles 126 y 50, en el barrio El Dique de la localidad de Ensenada y fue registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad. Gómez recibió once golpes de puño en la cabeza. El agresor se retira caminando tranquilamente. También había llegado del mismo modo, denotando su determinación de golpear a la víctima.

Ayer, poco antes del fallecimiento del taxista, el juez de Garantías Juan Pablo Massi dictó la detención de González Zablocki por el delito de homicidio en grado de tentativa. El fiscal Juan Menucci, de La Plata, había solicitado lo propio y pidió que además se aplique el agravante por alevosía, pero Massi no hizo lugar a este requerimiento al entender que por el momento eso no se pudo probar, pese a lo que se observa en el video. Sin embargo, el acusado fue liberado debido a que su defensa se anticipó al juez y, antes de que éste resolviera la detención, presentó un pedido de eximición de prisión ante la Cámara de Apelaciones y Garantías. Ahora, hasta que esta se expida, González Zablocki seguirá libre. El caso vuelve a evidenciar la distancia enorme que existe entre el juicio público de condena y el de los jueces.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ensenada. En las imágenes se ve claramente a González Zablocki bajarse de su camioneta Volkswagen Amarok blanca y caminar a paso firme hacia el taxista, al que lo empuja y golpea, lo tirar al suelo y acto seguido darle once violentas trompadas en la cabeza. Impresiona la tranquilidad y método con que procede el agresor, de manera que no se explica que el magistrado no haya detectado el agravante de “alevosía”. Antes de irse el agresor le pegó además una patada en la zona del torso.

Gómez apenas logró pararse, se subió a su taxi y solo logró avanzar unos metros. Por la violenta golpiza perdió el conocimiento y nunca más despertó. Lo llevaron primero al Hospital Cestino de Ensenada y después al de Cañuelas, que es de mayor complejidad. El taxista sufrió politraumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y con el paso de las horas a su familia le confirmaron que tenía muerte cerebral. Un día después del ataque y tras la viralización del video, González Zablocki se presentó en la UFI Nº 5. Hoy, poco después de las 16, casi al mismo momento que fallecía la víctima, se retiró de la DDI de La Plata.