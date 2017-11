Murió Rocío Gancedo, ex Gran Hermano y Playboy

La ex participante del reality televisivo "Gran Hermano" Rocío Gancedo murió ayer al arrojarse del quinto piso de un edificio situado en el barrio porteño de Palermo, en la zona de Las Cañitas, en un aparente caso de suicidio.

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho se produjo ayer al mediodía, alrededor de las 13, en Báez al 283, cuando la chica, de 29 años, se arrojó desde un quinto de piso del edificio en el que vivía.

La joven se desplomó de un balcón y cayó sobre una motocicleta que se encontraba estacionada en la vereda, sin ocupantes, por lo que murió en forma instantánea, según indicaron voceros policiales y judiciales.

Trabajaron en el lugar personal de la Comisaría 31ª y peritos de la Policía Científica, y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le realizaba la operación de autopsia para determinar cómo murió.

Trascendió que Gancedo había estado internada en marzo de este año en una clínica psiquiátrica tras sufrir una fuerte depresión por la muerte de su padre.

Carrera vertiginosa

La joven se hizo conocida públicamente por participar en el reality "Gran Hermano", en 2011.

Además, Gancedo posó para las revistas "Playboy" y "Hombre", y en 2014 se acercó a la política sumándose al Frente Renovador de Sergio Massa.

Hace unos meses se conoció que durante su infancia la joven fue abusada sexualmente por la hija de una amiga de su madre.

"Me cagaste la infancia, perdí la inocencia, me la robaron a los seis años cuando la hija de tu amiga me abusó, hizo que yo la tocara", le dijo la modelo a su madre en medio de una pelea que tuvieron a comienzos de este año y que fue viralizada a través de las redes sociales.

Tras conocerse la muerte de la modelo, varias representante del espectáculo lamentaron el fallecimiento y se expresaron en las redes. "Mi corazón llora x la muerte de mi compañera @RocioGancedoOK, no lo puedo creer Xq? Partió una loquita de un corazón gigante!! La señora y el señor U!! Descansa en paz mi princesa!", escribió Cristián U en su cuenta de Twitter.

En tanto, la presentadora Verónica Lozano escribió: "Ahora van a salir hablar de Rocío Gancedo recordándola, cuando nadie se acercó a ella sabiendo lo que estaba pasando. Nefastos!! #Intrusos"

Mientras, el cronista Damián Rojo publicó: "Tremenda noticia: se suicidó Rocío Gancedo! La ex GH había estado internada hace un tiempo y no pudo recuperarse de la depresión!".

rocío gancedo. La modelo, de 29 años, sufría un cuadro depresivo.