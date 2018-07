Murió Guillermo Bredeston, actor y productor de teatro

Luego de una larga agonía y después de haber sufrido cinco ACV, murió ayer a los 84 años el famoso actor de teatro Guillermo Bredeston. La noticia del fallecimiento del marido de la gran actriz y compañera de toda la vida de Bredeston, Nora Cárpena, la confirmó el hombre de teatro Carlos Rottemberg a través través de la cuenta de Twitter Multiteatro Comafi. "Esta casa teatral despide al gran amigo. Murió Guillermo Bredeston. Enormes abrazos a Nora, Lorena, Nachi y a la numerosa familia que ha sabido formar. Guillermo ha sido un enorme profesional. De su hombría de bien podemos dar fe quienes lo conocimos, tratamos y queremos", escribió Rottemberg en Twitter.

Guillermo Bredeston y Nora Cárpena eran marido y mujer desde hace 54 años. Bredeston estaba postrado, sin poder comunicarse por la pérdida total del habla, con respirador mecánico y asistencia médica permanente, luego de sufrir cinco accidentes cerebro vasculares (ACV). El primero lo sufrió en 2011. Hasta su fallecimiento, el artista vivió con en estas duras condiciones.

Nora Cárpena, su esposa durante más de medio siglo, había causado consternación el año pasado, cuando en un reportaje a la revista Pronto planteó la eutanasia para Bredeston. En aquella oportunidad, la mujer fue muy clara y no escatimó detalles sobre la penosa condición a que estaba reducido Bredeston. "Los médicos no lo internan porque no pueden hacer nada y ya no vale la pena", confesó entonces la gran actriz y agregó: "Soy realista. Ya no tengo esperanzas. Pasé por todas las etapas: enojo, ira, resignación, aceptación". "Quiero que Guillermo sufra lo menos posible. Me gusta que me sonría, que me mire. Pero a veces lo veo conectado a esas máquinas y es difícil. Si (él) pudiera hablar, pediría la eutanasia. No te quepa duda", lanzó en la entrevista.

Es que Bredeston sobrevivía gracias al respirador mecánico y a una máquina de alimentos: "No habla porque tiene una traqueotomía. Pero yo le hablo de todo, le cuento lo que hago. Al principio se levantaba, primero andaba con bastón, después en silla de ruedas y ya hace tiempo que no se levanta". En cuanto a la posibilidad de internar a su marido en una casa de reposo, Nora expresó: "¿Para qué, si puede estar en casa? Mientras lo pueda cuidar, voy a hacerlo". Cárpena aclaró entonces: "Soy católica practicante. Siempre estuve cerca de Dios y voy a misa todos los domingos. Me hace bien ir. Me siento ayudada, protegida".

Bredeston recorrió todos los oficios del mundo del espectáculo. Dotado de una capacidad innata para percibir el gusto del público, triunfó sucesivamente como actor, autor, realizador, productor y empresario. Pero se definía como "un obrero del espectáculo que a través de muchos años de trabajo llegó a aprender todos los secretos del oficio teatral".