Murió Givenchy, un símbolo de la moda francesa del siglo XX

El legendario diseñador francés Hubert de Givenchy falleció a los 91 años el sábado, confirmó ayer la casa de modas que lleva su nombre.

Givenchy era "un caballero que simbolizó el «chic» y la elegancia parisina" durante más de medio siglo, señaló la casa en un breve comunicado publicado en Twitter. "Se le echará mucho de menos", agregó.

Los medios franceses habían informado que el modisto falleció el sábado mientras dormía, en base a una declaración de su compañero Philippe Venet.

"Francia pierde a un maestro", manifestó el presidente Emmanuel Macron. "Un maestro de la elegancia, de la creación, de la invención", declaró. Durante años, Givenchy fue una de las grandes firmas de la alta costura francesa y vistió a estrellas como Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy y Marlene Dietrich, aunque su gran musa y embajadora fue Audrey Hepburn.

Esta última fue su estrella. Juntos crearon una nueva imagen, elegante y femenina, para la estrella de Hollywood. En su película "Breakfast at Tiffany's" (1961), la actriz vistió sus diseños y también en "Sabrina".

Una carrera meteórica

Givenchy comenzó su carrera en 1945 y siete años después creó su propia casa de modas. Un año después comenzó a colaborar con Hepburn, quien le abrió las puertas de Hollywood. El modisto comenzó a retirarse del mundo de la moda hace más de 25 años. En 1988 vendió la empresa, que pasó a formar parte del conglomerado de lujo LVMH. En 1995 el diseñador se despidió con un espectacular desfile y en Givenchy le sucedieron, entre otros, los británicos John Galliano y Alexander McQueen.

De origen noble, al conde Hubert James Marcel Taffin de Givenchy el buen gusto le venía de cuna. Su familia era acaudalada y su padre fue director de la histórica fábrica de tapices de Beauvais.

En los últimos años Givenchy vivió cada vez más apartado de los focos. En 2014 publicó "To Audrey with Love", un libro con unos 150 bocetos de modelos diseñados para su musa, fallecida en 1993, a quien rendía todo un homenaje con la obra. Desde entonces rara vez concedió entrevistas, aunque a finales de ese año se trasladó a Madrid para supervisar la gran retrospectiva que le rindió el Museo Thyssen-Bornemisza, para la que seleccionó personalmente un centenar de creaciones.