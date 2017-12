El director de cine santafesino Fernando Birri, uno de los más destacados de la cinematografía nacional, murió ayer en su casa de Roma a los 92 años, donde vivía junto a su esposa, informaron fuentes allegadas a la familia. "Hasta hace unos días estuvo internado en un hospital, pero los médicos lo mandaron a la casa porque su estado era muy delicado y no podían revertirlo", abundó anoche uno de sus seguidores más cercanos a La Capital.

Considerado como el padre de la corriente Nuevo Cine Latinoamericano, Fernando Birri había nacido en la ciudad de Santa Fe el 13 de marzo de 1925.

Luego de incursionar en el teatro y en la poesía en su ciudad natal, cursó estudios en el Centro Sperimentale de Cinematografia de Roma, de 1950 a 1953, a partir del cual fundó el Instituto de Cinematografía de la Universidad de Santa Fe, esencial en el nuevo cine latinoamericano, con cuyos alumnos hizo "Tire Dié" (1956), documental de entrevistas y base de un manifiesto por un cine realista y crítico.

Birri fue el fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, en Cuba, de la que también fue director y desde allí uno de los iniciadores del nuevo cine latinoamericano.

Sus realizaciones se basan en una concepción del cine como denuncia ("Buenos días, Buenos Aires", 1960; "Los inundados", 1961; "La pampa gringa", 1963; o en la experimentación narrativa ("Un señor muy viejo con unas alas enormes", 1987, sobre el relato homónimo de Gabriel García Márquez), que han tenido siempre problemas de comercialización.

Exiliado en Italia tras el golpe cívico militar de 1976, de 1986 a 1991 dirige la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba).

En junio de 2008 donó la obra de su vida (filmes, escritos, pinturas) a un Fondo con su nombre en la Biblioteca de la Universidad Brown, asociada con la Risd (Rhode Island School of Design), en Providence, en los Estados Unidos.

El 4 de junio de 2010 recibió el premio de honor del Festival Internacional de Cine de Innsbruck (Austria), en reconocimiento de su trayectoria e influencia sobre el festival. Se realizó en su honor una retrospectiva bajo el título "Soñar con los ojos abiertos" con sus filmes más destacados. El 7 de junio de 2010 recibió el Cóndor de Plata a la trayectoria, de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, en reconocimiento a su carrera como director.

Birri desarrolló una extensa filmografía como director, en la que se destacan "El Fausto Criollo" (2011), "Elegia Fruiliana" (2007), "ZA 05. Lo viejo y lo nuevo" (2006), "Che: muerte de la utopia?" (1999), "El Siglo del Viento" (1999), "Enredando sombras" (1998), "Un Señor muy viejo con unas alas enormes" (1988), "Mi hijo el Che - Un retrato de familia de don Ernesto Guevara" (1985). "Rte: Nicaragua (Carta al mundo)" (1984), "Rafael Alberti, un retrato del poeta" (1983), "Org (1978), "Gaitán a casa" (1964), "La Pampa gringa" (1963), "Che, Buenos Aires" (1962), "Los Inundados" (1961), "Tire dié" (1960), "Buenos días, Buenos Aires" (1959) y "La Primera fundación de Buenos Aires" (1959).

Abuelven al sommelier acusado de matricidio

Luciano Sosto, el sommelier acusado por el crimen de su madre, Estela Garcilazo, ocurrido en 2013 en un departamento del barrio porteño de Palermo, fue absuelto ayer por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

La Cámara anuló ayer el fallo de un tribunal oral porteño que había dispuesto a fines de 2015 la prisión perpetua del imputado.

Casación hizo lugar de este modo a una apelación presentada por la defensa del acusado y dispuso su liberación. En su acusación, la fiscal del juicio, Diana Goral, había pedido para el sommelier la condena a prisión perpetua por entender que había matado a su madre tras una discusión.

Según la fiscal, Sosto estranguló a su madre, de 69 años, durante una discusión originada en que la mujer se negó a darle dinero para comprar drogas y financiar a los "taxi boys" que solía contactar.

El crimen se produjo 26 de diciembre de 2013 en el edificio ubicado en Seguí 4444, donde el sommelier vivía en el 5ºB y su madre en el 4ºB.

En la investigación, la causa tuvo también otro imputado, el hijo de un comisario retirado de la Policía Federal.

El joven fue incriminado por el propio Sosto, quien dijo que ambos solían tener encuentros sexuales en los que además consumían juntos cocaína.

Según "Lucky" Sosto, en alguno de esos encuentros el joven pudo haber hecho copias de las llaves del departamento de su madre para robarle. El imputado por el sommelier finalmente fue sobreseído por la Justicia porque pudo probar que el día del crimen primero estuvo con su novia y luego en lo de una amante.

"Me parece una falta de respeto la imputación. Yo soy homosexual desde hace 15 años a la fecha. No me gustan las mujeres. Menos las mujeres grandes y mucho menos una persona que es mi madre", se había defendido en su última indagatoria Sosto ante versiones que hablaban de una relación incestuosa.

Luciano Sosto fue absuelto ayer.