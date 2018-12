Nacida en Galicia como María Esther Brañeiro, Choly tuvo una extensa carrera con más de cincuenta años de trayectoria en la cocina y en la televisión. Y sus platos deleitaron a miles de argentinos.

Según trascendió, su estado de salud era delicado desde hacía un par de años. "En diciembre del 2014 tuve un síncope y tuve que parar un poco mi ritmo de trabajo. Estaba comprando con mi hija los regalos de navidad, era el 23 de diciembre y estábamos en un shopping. De pronto me sentí cansada y le dije: Me voy a sentar un poco porque no me siento bien y luego no me acuerdo más", contó hace un tiempo la cocinera.

Murió Choly Berreteaga