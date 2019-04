Murió en Buenos Aires el escritor rosarino Juan Martini

El narrador rosarino Juan Martini, autor de recordadas novelas y libros de cuentos, falleció ayer en Buenos Aires, a los 75 años.

Desde 1964 a 1968, en equipo con Carlos Schork (a partir del número 6, se sumó Nicolás Rosa), dirigió la emblemática revista Setecientosmonos, que publicaba poemas, cuentos y críticas. Solía contar que había comenzado a escribir ficciones a los 12 años, bajo el efecto de la lectura de los cuentos de Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga. A los 20 se adjudicó un premio del Fondo Nacional de las Artes, pero debió esperar para que se publicara su primer libro porque varios editores llegaron a la insólita conclusión de que su escritura lindaba con la inmoralidad.

Martini se había exiliado en Barcelona en 1975, donde se desempeñó como editor en Bruguera. Volvió a la Argentina en 1984, tras la recuperación de la democracia, y comenzó a trabajar como director editorial de Alfaguara. También fue editor del sello literario de Perfil. Colaboró como columnista en suplementos literarios de medios gráficos y revistas. En 1986, obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim.

El personaje de Juan Minelli, especie de alter ego suyo, fue el eje de un ciclo de cuatro novelas integrado por "Composición de lugar" (1984), "El fantasma imperfecto" (1986), "La construcción del héroe" (1989, ganadora del Primer Premio Municipal de Novela en Buenos Aires) y "El enigma de la realidad" (1991), que obtuvo el Premio Boris Vian.

Otras obras suyas son "Pequeños cazadores" (1972), "El agua en los pulmones" (1973), "Los asesinos las prefieren rubias" (1974), "El cerco" (1977), "La vida entera" (1981), "La máquina de escribir" (1996), "El autor intelectual" (2000), "Puerto Apache" (2002), "Colonia" (2004) y los libros de relatos "Barrio Chino" (1999) y "Rosario Express" (2007). "La inmortalidad" es la última entrega de la novela en tres partes, pero a la vez independientes, que se inició con "Cine" (2009) y continuó con "Cine II. Europa, 1947" (2010).

Reloj

El escritor porteño Vicente Battista recordó con calidez a Martini en una red social: "Juan Martini ha muerto. Noticias de este tipo deben prescindir de adjetivos, el propio Martini los hubiera desaprobado. Fuimos amigos, su amistad implicaba idas y venidas, marchas y contramarchas, discusiones que nos tuvieron a grito pelado hasta más de un amanecer, pero, y sobre todo, implicaba abrazos fraternales y gestos de compañerismo verdadero, aquí y en Barcelona. Fue un escritor de enorme calidad. Un personaje impredecible, incluso más impredecible que los inolvidables personajes que creaba. Recuerdo una noche, comíamos juntos antes de nuestra semanal partida de póker, de pronto sacó un reloj Movado, me preguntó si me gustaba y sin más vueltas, me dijo: «Te lo regalo». Lo sigo teniendo en mi muñeca y sigue funcionando con la misma calidad y la misma perfección con que funciona la formidable escritura de Juan Martini que, nadie lo dude, no habrá muerte que borre.