Murió Blanca Cotta, lacocinera de las recetasmás sencillas

La reconocida cocinera Blanca Cotta, escritora de libros de cocina, guionista y conductora de televisión, falleció ayer a los 94 años.

Cotta, también maestra y profesora de Letras, marcó a toda una generación con sus recetas prácticas, que publicó primero en la revista Mucho Gusto, hasta dar su salto consagratorio hacia la televisión.

Nacida el 14 de marzo de 1925 en Buenos Aires y criada en el partido bonaerense de Quilmes, Cotta fue una de las pioneras de los programas dedicados a la mujer. En los ‘60 guionó el programa "Buenas Tardes, Mucho Gusto", en canal 13, un éxito por esos años, que contó con la presencia de Doña Petrona, Marta Beines, Chichita de Erquiaga, Cholly Berreteaga, Ketty de Pirolo y Miriam Becker, entre otras.

"Los textos míos tratan de ser positivos y constructivos. Soy un ser humano a quien el destino encerró en la cocina, y yo traté de escaparme por una ventanita para enseñar una cocina realizable ,que me sirva de diálogo con los lectores", destacó hace unos años en una extensa entrevista con Página/12 sobre su vida.

"Yo jamás estudié cocina. Mi cocina es la cocina heredada, la que hacía mi madre, que cocinaba muy bien. Primero pruebo la receta yo. Si me sale un masacote, no la publico, por respeto al lector. Por ejemplo, el pan árabe. Por más que busqué en montones de libros, no me salía en dos hojas sin nada de miga hasta que descubrí el secreto. El arte está en decomisar las cosas que te salen mal antes de que te abucheen. Y cocino con ingredientes que puede conseguir la mayoría de la gente, no sólo la sofisticada. No te voy a dar ni ostras ni ese polvillo ahumado que se pone para dar mayor gusto", dice también allí en una frase que define su relación con la cocina.

Publicó además siete de libros de cocina, ilustrados por ella. Escribió recetas de cocina (para las cuales hizo las ilustraciones) para la popular revista infantil Anteojito.