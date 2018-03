"Mis chicos ya descansan en paz", dijo un militar inglés

El militar inglés Geoffrey Cardoso, que diseñó el Cementerio de Darwin y enterró a los soldados argentinos tras la guerra de 1982, sostuvo ayer que sus "chicos", tal como los llama, "ya descansan en paz" luego de que sus cuerpos fueron identificados y sus familiares pudieron visitarlos ayer en el necrópolis malvinense.

"Tengo una alegría enorme, pero no de fiesta, sino de tranquilidad. Las familias entraron esta mañana con el corazón pesado y llorando, y salieron con el corazón ligero y hasta con una sonrisa en el rostro", dijo Cardoso tras la emotiva ceremonia en Darwin. "Mis chicos ya descansan en paz. No son huérfanos ahora porque están en los corazones de sus padres y hermanos. Me da un gran alivio y una alegría enorme", añadió el oficial retirado del Reino Unido. Cardoso acompañó al contingente de unos 200 familiares que llegaron ayer al Cementerio de Darwin, para ver por primera vez las placas con nombre y apellido de los 90 soldados argentinos que lograron ser identificados el año pasado gracias al trabajo de un equipo de forenses encabezado por el Comité Intenacional de la Cruz Roja.

Con una gran humanidad, paciencia y amor, Cardoso contuvo, abrazó y acompañó a cada familia que lloraba frente a la tumba de su ser querido. "Un aplauso para Cardoso", lo vivaron los familiares hacia el final de la ceremonia en el momento de la foto de todo el grupo, en lo que ya se convirtió en una relación entrañable.