Una multitudinaria marcha que partió el domingo a la mañana desde la localidad de San Carlos, en el valle de Uco, 100 kilómetros al sur de la capital provincial, arribó ayer a la mañana a la Casa de Gobierno mendocina, en protesta a los cambios realizados en la ley 7.722, que permite el uso de sustancias químicas para el desarrollo de la minería.

La caravana principal partió desde San Carlos, uno de los principales bastiones en contra de la minería, y fue convocada por funcionarios de esa comuna a través de las redes sociales. Desde el Ministerio de Seguridad provincial calcularon la cantidad de manifestantes en unas 5 mil personas, pero organizaciones como la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) estimaron unas ocho mil.

La caravana tuvo más de dos kilómetros de longitud, y se fue engrosando por etapas a medida que se iba a cercando a la ciudad de Mendoza, donde se concentró en el nudo vial, en el ingreso a la ciudad capital. Desde allí, la caravana se dirigió hasta la explanada de la Casa de Gobierno, a donde arribaron alrededor de las 9.

Paralelamente, hubo otras manifestaciones en ciudades de la región Este (en Rivadavia), Norte (Lavalle) y Sur (General Alvear) de la provincia, donde cortaron todos los accesos a la villa cabecera de ese departamento y los concejales del PJ pidieron suspender la Fiesta de la Vendimia departamental.

Mientras que los manifestantes exigen al Poder Ejecutivo provincial el veto a la ley, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso aseguró que esa comuna recurrirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley. En tanto, en la web los hashtags #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia y #La7722NoSeToca eran trending topics en Argentina ayer a la mañana, con 30,9 mil Tweets y 26,6 mil Tweets respectivamente, ocupando el segundo y tercer lugar en las tendencias del país.

La organización ambientalista Greenpeace, por su parte tuiteó: "URGENTE: les quitan el agua a los mendocinos para dárselas a las mineras. La decisión legislativa atenta contra la protección de los recursos hídricos de la provincia"

"La modificación a la ley provincial 7.722 representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente ", prosigue el hilo de tuits. En tanto, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel subió un video a las redes sociales en las que afirma que la provincia cuyana "tiene escasez de agua y debe ser preservada para la vida del pueblo: no se pueden utilizar el cianuro y el mercurio para la explotación minera". "Reviertan la medida tomada. No a la megaminería", agregó.

Desde el gobierno provincial aseguran que las modificaciones a la ley 7.722, aprobadas en la Legislatura provincial el viernes pasado, garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente.

Según el gobierno mendocino, con las modificaciones que se hicieron a la ley 7722 quedaron abiertas las puertas para dar inicio a 19 proyectos mineros en la provincia y se calcula que esta diversificación de la matriz productiva reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones tomadas en base al valor bruto del mineral. Desde Casa de Gobierno se informó que no van a recibir a los manifestantes, mientras que el único vocero del Ejecutivo que habla del tema será Humberto Daniel Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial.

Por su parte, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, exhortó al gobernador Rodolfo Suárez a que "escuche el clamor del pueblo" y "vete" la reforma de la ley 7.722 aprobada el pasado viernes por la Legislatura para permitir el uso de sustancias químicas contaminantes en la minería.

"Comprendo que no es fácil vetar la ley que usted mismo proyectó (...) Sin embargo, seguramente en estos días, usted habrá podido escuchar el clamor del pueblo y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas", dice la misiva que el Arzobispado hizo pública en las redes sociales.

El prelado apela así al versículo 7 del capítulo 3 del libro del Exodo, con el que tituló la carta: "He escuchado el clamor de mi pueblo". "Le escribo en estas difíciles horas que siguen a la sanción de las modificaciones de la ley 7.722 (...) Lo hago de este modo porque, a pesar de mis intentos, hasta el momento no he conseguido comunicarme de otra forma", comienza diciendo el texto. "«He escuchado el clamor de mi pueblo» es una expresión muy conmovedora, utilizada en la Biblia para señalar que, en los momentos más dramáticos de la vida del pueblo, estaba Dios para escucharlos y ayudarlos", afirma.

"Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo. Es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límite para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente", prosigue.

Colombo llama la atención al gobernador sobre la "multitud esperanzada que camina a lo largo y ancho de nuestra provincia" para solicitarle que haga uso de sus "prerrogativas constitucionales" para dar marcha atrás con la reforma.

"Tengo el conmovido testimonio de los párrocos de los distintos departamentos que me narran la presencia masiva de familias con niños pequeños, pidiendo se vete esta modificación", afirma.

"En la tarde de ayer, a poco de comenzar la celebración de la misa (...) pude yo mismo saludar a la masiva columna de personas que venían desde los departamentos del sur", continúa diciendo.

El arzobispo cuenta también que la semana pasada escribió "una carta de este tenor a los señores diputados y senadores que postergaran el debate hasta asegurar un ámbito de discusión sereno, racional y lejano de fundamentalismos inconducentes" que permita "superar intereses sectoriales y concentrar la mirada en nuestra provincia, en su crónica falta de agua, en las generaciones futuras".

claro como el agua. Miles de mendocinos se unieron en una inédita protesta para vetar una ley minera.