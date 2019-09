Miles de jóvenes se movilizaron en diversas ciudades del mundo para enviar un mensaje a los líderes mundiales, que se dirigen a una cumbre climática de la ONU: el calentamiento global ya no puede esperar. Hubo marchas, manifestaciones y protestas desde Canberra hasta Kabul, pasando por Berlín hasta Ciudad del Cabo y Nueva York. En Argentina, la principal movilización se hizo en Buenos Aires frente al Congreso de la Nación.

Los eventos por la “Huelga Global Climática” variaron desde una manifestación de solo una veintena de activistas en Seúl que usaron linternas para enviar mensajes en clave Morse para pedir acciones para salvar al mundo, hasta manifestaciones multitudinarias en varias partes de Australia que según organizadores convirtieron al evento en la protesta más grande del país desde la guerra en Irak del 2003. En París, adolescentes y niños, algunos de sólo 10 años, no fueron a clases para protestar en las calles. Las manifestaciones tuvieron un aire festivo: unas bandas tocaron y varios niños bailaron en un parque. Marie-Lou Sahai, de 15 años, dijo que no fue a la escuela porque “protestar es la única manera que la gente escuche”. Y en Washington, varios miles de jóvenes marcharon al Capitolio portando carteles que rezaban: “No hay planeta B” y “Esto no puede esperar hasta que termine la secundaria”.

“Básicamente, nuestro planeta está muriendo, y si no hacemos algo al respecto, vamos a morir”, afirmó audazmente A.J. Conermann, quien cursa el 10º grado. “Quiero crecer. Quiero tener un futuro”, agregó el chico. Este tipo de afirmaciones dramáticas sobre “la muerte del planeta” suelen no tener base científica y solo fundamento emocional: aunque el calentamiento global fuera aún peor de lo previsto por los científicos, la vida sobre la Tierra sobreviviría, como lo ha hecho en el pasado en decenas de episodios de cambio climático registrados por la Geología.

Las manifestaciones estuvieron inspiradas en parte por el activismo de la adolescente sueca Greta Thunberg, quien en el último año ha protestado cada semana bajo la consigna “Viernes para el futuro”, exhortando a líderes mundiales a redoblar sus esfuerzos contra del cambio climático.”Es una gran victoria”, dijo Thunberg en Nueva York. “Nunca hubiera previsto o creído que esto iba a pasar, y tan rápido, en sólo 15 meses”. Se prevé que Thunberg participe hoy de la Cumbre Juvenil sobre Clima de la ONU y que el lunes hable con líderes del mundo en la Cumbre sobre Acción Climática de Naciones Unidas. “Ellos tienen esta oportunidad para hacer algo, y deben de aprovechar eso”, dijo. “De lo contrario, deberían de sentirse avergonzados”.

El planeta se ha calentado alrededor 1 grado Celsius (1,8 Fahrenheit) desde el inicio de la Revolución Industrial, en torno a 1850, y los científicos han atribuido más de 90% del aumento a las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas, como la agricultura y la ganadería. Los científicos han advertido que el calentamiento global hará que el nivel del mar aumente y que haya más olas de calor, sequías, tormentas fuertes, inundaciones y otros problemas, que ya se registran.

En la cumbre climática de París de 2015, los países de todo el mundo aceptaron contener el calentamiento mundial en menos de 2ºC (3,6º F) por encima de los niveles de la era preindustrial para fines de este siglo. Pero de hecho esto implicaría frenar la economía de muchas naciones cuya matriz energética se basa en los combustibles fósiles. Esto vale especialmente para China, India y otras grandes naciones emergentes. El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo de París, porque dijo que beneficiaba a otros países a costa de los negocios y contribuyentes estadounidenses. Es precisamente el reparto del costo el que está deteniendo las políticas contra el cambio climático. Las energías limpias o alternativas por ahora son subsidiadas y relativamente caras, y no pesan en la matriz energética lo suficiente para cambiar la tendencia.

Los actos comenzaron en Australia con marchas en 110 poblaciones grandes y pequeñas, incluidas Sydney y Canberra, la capital. Los manifestantes exigieron que el gobierno de su país, el primer exportador mundial de carbón y gas natural licuado, tome medidas drásticas para reducir las emisiones de gases de invernadero. En Kabul, Afganistán, un camión militar blindado protegía a un centenar de jóvenes encabezados por varias mujeres. También hubo marchas en las ciudades sudafricanas de Johannesburgo y Pretoria, así como en Nairobi, Kenia.