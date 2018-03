Mendoza: "Cristina está contenta con el debate"

La diputada del Frente para la Victoria Mayra Mendoza señaló ayer que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "no cercena" a las mujeres de su espacio para dar la discusión a favor del aborto y que, por el contrario, "está contenta" con que el debate se de "tan abiertamente en la sociedad".

Si bien la legisladora camporista dijo que no está en condiciones de adelantar el voto de la senadora de Unidad Ciudadana, quien en el pasado se había manifestado en contra del aborto en reiteradas ocasiones, remarcó que ella "está abierta" al debate y a "escuchar a la mayoría de la sociedad".

"Estoy convencida porque lo he charlado con ella. Está contenta con que este debate se de tan abiertamente en la sociedad, que haya llegado a los medios lo pone en un punto muy álgido. Ella es una mujer que siempre está abierta a que los debates se den", enfatizó Mendoza, una de las exponentes del kirchnerismo en materia de género.

En este sentido, se esperanzó con la posibilidad de que la ex mandataria, que durante sus dos presidencias se negó a impulsar el debate, cambie de parecer y acompañe la iniciativa. "Cuántos más fundamentos hayan y la mayoría de la sociedad pida ese derecho, lo va a poder escuchar. Pero no me puedo adelantar a cómo será su voto", aclaró en diálogo con radio 10.

"Nosotras como militantes de Unidad Ciudadana, del FpV, de la fuerza política de Cristina, miltiamos abiertos a favor del derecho al aborto. No estamos cercenadas por Cristina. Todo lo contrario, nos alienta a que sigamos dando los debates, que seamos parte de la sociedad y que maduremos con la sociedad respecto a este tema", agregó. La legisladora advirtió que quizá el gobierno utilice el tema para desviar la atención de la situación económica