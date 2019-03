"No nos callamos". Con esa consigna como estandarte y el objetivo puesto en conseguir la declaración provincial de emergencia en violencia contra las mujeres, más de 300 santafesinas se dieron cita en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario para debatir sobre la problemática y dar impulso al proyecto presentado por la diputada provincial Mercedes Meier, del Frente Social y Popular.

Delegaciones de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las mujeres provenientes de Rosario, Santa Fe, Esperanza, Reconquista, San Lorenzo, Casilda, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Zavalla y Venado Tuerto, entre otras, se encontraron ayer en Rosario para debatir la situación de emergencia que se vive en el país y en la provincia, que en lo que va del año suma la escalofriante cifra de 56 femicidios y miles de denuncias por hechos violentos contra las mujeres. En la apertura la diputada provincial Mercedes Meier, autora del proyecto provincial de emergencia que será presentado nuevamente este año en la legislatura luego de perder estado parlamentario en 2018 por falta de tratamiento, expresó "la necesidad de seguir organizadas para garantizar que avancen nuestros derechos porque una ley sin el peso del protagonismo de las mujeres sólo será letra muerta en nuestra legislación".

"Ante una agresión sexual o un femicidio, que es la forma fatal en que termina una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres, existen diferentes actores con distintos grados de responsabilidad. Está el o los hombres que cometen en concreto el hecho, y dándole marco en un grado superior de responsabilidad también está el Estado que aparece de la peor manera, sostenido en un sistema patriarcal: denuncias que no se toman, órdenes de restricción que no se cumplen, violadores que salen en libertad, profesionales que encubren o que no tienen formación en la problemática, leyes que no se aplican, presupuesto escaso o inexistente, medios de comunicación que fomentan una opinión pública de culpabilizar a las víctimas, políticos que miran para otro lado o con posturas machistas", aseguró Meier.

Familiares de víctimas

Del plenario participaron familiares de víctimas de femicidios como los de Vanesa Castillo, la docente santafesina asesinada el año pasado, y de Nadia Benítez, junto a los de Bernarda Massolo, la joven de 20 años que sobrevivió al intento de femicidio de su ex pareja que la prendió fuego en Brasil en setiembre de 2018. Llegaron saludos de la Campaña de Bariloche, Tucumán, Mar del Plata y Paraná.

Sobre la situación de la violencia a nivel nacional Meier, compañera de banca de Carlos Del Frade en la legislatura santafesina, asegura que "el movimiento de mujeres viene creciendo y cada vez somos más las que nos volcamos a reclamar por nuestros derechos y políticas reales de igualdad ante un gobierno nos sigue dando la espalda, y que recortó el presupuesto para las mujeres un 39 por ciento respecto a 2018, por lo que nos asignan 11 pesos por cada una, por año. Además, cuando a la economía le va mal, a nosotras nos va peor. Por eso somos parte de la Campaña por la declaración de la Emergencia nacional en violencia contra las mujeres y hacemos responsable principalmente al gobierno de Macri porque tiene el mayor poder para revertir esta situación que sufrimos", pero aclaró que también "hay políticas públicas que se pueden aplicar en todos los niveles, y por eso también exigimos la emergencia provincial en violencia contra las mujeres en Santa Fe". De los 15 femicidios que hubo en los primeros 20 días del año dos casos son de Santa Fe: Danisa Canale, que fue asesinada a martillazos en la ciudad de Gálvez, y el de Agustina Imvinkelried, de 17 años, en Esperanza, a quien buscaron por varios días antes de encontrar su cuerpo. Otros casos emblemáticos en la provincia son los de Rosalía Jara y de Paula Perassi, la joven sanlorencina desaparecida en 2011, caso que espera el inicio del juicio oral para marzo. Se hizo mención también a los femicidios de la docente Vanesa Castillo, de Nadia Benites, Marisel Girardi, Débora Mansilla, María de los Angeles Paris, Chiara Páez y Patricia Zeballos, entre otros.

Meier, autora de ley 13.696 de licencia laboral por violencia de género, destacó también que el presupuesto provincial de 2019 con respecto a la cuestión de género "esencialmente mantuvo las proporciones de los anteriores". "Conserva la concentración de las riquezas en pocas manos y sostiene partidas que no están acordes a las situaciones de emergencia que existen. En particular, el presupuesto provincial de este año está condicionado por el pacto fiscal que firmó el gobernador Lifchitz con el presidente Macri, que entre otras cosas comprometió a la provincia a ir reduciendo el cobro de ingresos brutos a empresas como las grandes exportadoras sojeras que han ganado millones estos años, cuestión que la Legislatura aprobó por mayoría inmediatamente. Por este ajuste que aceptó el gobierno provincial, Santa Fe se endeudó este año con 100 millones de Euros con los franceses", afirma Meier Finalmente sobre la posibilidad de que se pueda avanzar en el tratamiento y aprobación del proyecto de emergencia provincial Meier asegura que "si algo sabemos las mujeres es que nadie nos va a regalar nada. También sabemos que es posible ganar, porque no faltan fondos, sino valentía política para hacer que paguen más los que más tienen. Porque así como colectivamente rompimos el silencio y hoy decimos que No Nos Callamos, también estamos seguras que esa organización y movilización serán la garantía para conseguirlo".