Diego Armando Maradona se ha mostrado muy crítico con la película documental sobre su vida. En una entrevista a Univisión le preguntaron al astro argentino por su ausencia en el Festival de Cannes para presentar el film a lo que Maradona contestó rotundo y con una clara referencia al título, «Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios»: "Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo atrás de una pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público, me parece que están equivocados".

"No me gusta el título, así que, si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan", sentenció Maradona sobre el biopic de su vida que se estrenará el próximo 14 de junio, publica el portal Mundo Deportivo.

Los asistentes al Gran Teatro Lumière de Cannes tronaron anteanoche ovacionando el segundo gol a Inglaterra en el Mundial México '86 en el estreno del documental "Diego Maradona", del británico Asif Kapadia, que no esconde nada de la vida del futbolista y el mito: Pobreza, éxito brutal, drogas, mujeres, Camorra.

Durante algo más de dos horas de duración, el filme hace especial foco en la época de Maradona en Nápoles, pero no esquiva temas ásperos e incómodos con abundantes declaraciones del astro en off, indica una crónica de la agencia de noticias española EFE.

El espíritu de la película se puede resumir a la perfección con una frase que dice su preparador físico, Fernando Signorini: "Con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría ni un paso", a lo que el actual entrenador de Dorados de Sinaloa le respondió: "Sí, pero si no hubiera sido Maradona, todavía estaría en Villa Fiorito".

El realizador Kapadia dijo al finalizar la movilizante proyección que quiere que se proyecte su película en México, donde está ahora Maradona, y con su presencia, algo que no ocurrió en Cannes debido a una intervención del ex futbolista de la selección argentina, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli y Newell's Old Boys, entre otros.

Si bien era un secreto a voces que no iría, se aguardó hasta último momento la presencia de Diego Maradona en la premiere mundial del documental homónimo que se hizo anteanoche en el festival de Cannes, y que se estrenará en los cines europeos el 14 de junio, publica la web del diario La Nación.

Pero el ídolo no fue. Y quien justificó su ausencia fue el director del filme, Asif Kapadia, una vez concluida la proyección. "No está bien, está próximo a tener una operación", resumió de manera escueta el británico, de ascendencia india, creador también de los exitosos documentales "Amy" (Whinehouse), ganador del premio Oscar, y "Senna", sobre el legendario piloto brasileño.

El documental se llama "Diego Maradona" y tiene como subtítulos cuatro palabras: "Rebelde, héroe, estafador, Dios". Ese resumen no le gustó nada al ídolo, que en una entrevista con Univisión fue terminante: "Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de la pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público así, están equivocados. Depende cómo se lea la palabra «Estafador» al lado de «Dios»".

El trabajo de Kapadia está lejos de ser una biografía, y se enfoca en la vida de Maradona en Nápoles, donde Diego se erigió como un Dios de la ciudad, a la altura de San Genaro, su patrono. Por supuesto hay imágenes de la niñez de Pelusa en Villa Fiorito, sólo aparece una vez con la camiseta de Argentinos, se ven dos goles suyos con la casaca de Boca y luego ya viste la de Barcelona.

La proyección destaca los éxitos deportivos de Diego: sobre todo con la obtención de los dos Scudetto con Napoli de Italia, y la Copa del Mundo en México '86 (ayer, la platea de la Sala Lumière aplaudió fuerte cuando se vio, una vez más, su segundo gol a los ingleses).

El vínculo de Maradona con las drogas forma parte del relato. Y por momentos, el filme es cruel con el ídolo, que tanto sabe de caídas y resurrecciones. Y también se mete e la relación con Carmine Giuliano, capo de la Camorra napolitana.

La película no defraudará a los maradonianos, que, como resume el periodista Daniel Arcucci en off, ha tenido tanto de tramposo como de genio.

El director británico explicó en repetidas ocasiones que seleccionó el material de unas 500 horas de archivo con imágenes inéditas, aunque muchas son conocidas por los fanáticos. Los momentos que más llaman la atención son aquellos que nunca antes fueron públicos, como la Navidad de Diego en 1990, en Nápoles, poco después de eliminar a Italia de su propio Mundial. Lo mismo ocurre con grabaciones del vestuario de Napoli o de la selección.

Lo que no detalla el documental es de cuando datan los testimonios orales del propio Diego, de su ex esposa Claudia Villafañe y de Mary, una de las hermanas de Diego.

¿Cuándo se podrá ver en la Argentina? Si bien no está definida la fecha, DirecTV adquirió el documental para su estreno en Latinoamérica, pero todavía no definieron una fecha para el lanzamiento. Una mala noticia para los fanáticos del astro del fútbol que deberán esperar un tiempo más para poder disfrutarlo.