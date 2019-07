Rocío Quagliarello, de 14 años, y única sobreviviente de la masacre de la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte, habló por primera vez públicamente durante una entrevista televisiva, y dijo que "me acuerdo de una cosa pero no la quiero contar", y que está en relación a la causa judicial.

Agregó que no tenía miedo de declarar ante la justicia, aún no lo hizo debido a las múltiples operaciones por las que pasó y al período de recuperación, publica la web del diario Página 12.

El 20 de mayo pasado, Rocío viajaba junto a sus amigos Gonzalo Domínguez, de 14 años, y Camila López y Danilo Sansone, de 13, en el Fiat 147 que conducía Aníbal Suárez, de 22, cuando se incrustó contra el acoplado de un camión estacionado al borde de la ruta nacional 3, en la ciudad de San Miguel del Monte.

Horas después del impacto del que sólo sobrevivió Rocío empezó a correrse el telón de lo que había sucedido, cuando un video de las cámaras de seguridad municipales y algunos testigos empezaron a aportar datos sobre una persecución policial de la que aún se desconocen los motivos. Se encontraron tres lugares de impacto de proyectiles en la carrocería del Fiat y un proyectil en el cuerpo de Gonzalo.

Durante la entrevista, Rocío estaba acompañada por su madre, Loana Sanguinetti, familiares y amigas, y delante de una bandera en la que se reclama justicia, con los nombres de los cuatro chicos fallecidos.

"Siempre nos encontrábamos en la plaza -dijo Rocío a Telenoche- y salíamos a dar vueltas. Y ese día estábamos con Cami sentadas en la plaza y pasó Danilo y Gonzalo con Aníbal en el auto y ahí fue que nos convencieron los chicos y fuimos a dar una vuelta". Rocío aseguró que a la policía "no le teníamos miedo, confiábamos en ellos". Y dijo que "me acuerdo de una cosa pero no la quiero contar, me acuerdo algo de mi amigo Gonzalo", un dato que aún no lo sabe nadie a excepción de su círculo íntimo. Después reconoció que es algo "importante para la causa". Aseguró que "no tengo miedo (por declarar ante la justicia)". También agregó que cuando se despertó en el hospital no recordaba nada y que "me contaron lo que pasó unos días antes de venir acá (San Miguel del Monte). "Nunca me imaginé (que la policía pudiera hacerle daño)". Y se mostró contenta de que este domingo saldrá por primera vez a la calle, "voy a ir a ver a mis amigos, van a hacer competencia de rap".

Por la masacre se encuentran detenidos con prisión preventiva los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez. Los cuatro iban en los patrulleros que persiguieron al Fiat 147. Desde los móviles se efectuaron los disparos que hirieron a Gonzalo, de 14 años, y luego provocaron que el Fiat 147 Spazio, en el que estaban los cinco jóvenes, se estrellara contra el acoplado. El juez de ciudad bonaerense de La Plata Eduardo Silva Pelossi sostuvo que lo ocurrido fue "una masacre de niños indefensos".

El juez ordenó la preventiva para los policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco y José Alfredo Domínguez por "falsedad ideológica".