Máximo Menem fue operado con éxito y permanece estable

En una delicada intervención quirúrgica un equipo médico chileno extrajo un tumor cerebral al hijo menor del ex presidente Carlos Menem y su ex esposa Cecilia Bolocco. El adolescente evolucionaba bien, según se informó desde el sanatorio donde se hizo la cirugía, en Santiago de Chile.

Sin embargo, habrá que esperar hasta dos semanas para conocer el resultado de la biopsia que indicará si el tumor era benigno o maligno. El jefe del equipo médico que operó al menor, Enrique Concha, señaló a la prensa que "el objetivo (de la intervención) fue cumplido". Concha calificó a la operación, que se extendió por más de siete horas, como "bastante delicada" y agregó que "se puede decir que el trabajo fue bien realizado". También dijo que el paciente "se encuentra estable". "Observamos la imágenes de la zona por segunda vez y no vimos restos del cuerpo (tumor), por lo que se puede decir que el trabajo fue bien realizado", enfatizó. Luego de la cirugía Máximo Menem fue trasladado al sector de tratamiento intensivo de la Clínica Las Condes.

Su madre, la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco, ha acompañado constantemente a su hijo desde el martes, cuando fue internado con un cuadro de cefaleas y vómitos. Los exámenes determinaron la presencia del tumor y la necesidad de extirparlo con urgencia. Cristián Sánchez, cuñado de Bolocco, dijo que Máximo padecía dolores de cabeza desde hace meses.

El ex presidente argentino (1989-1999) y actual senador llegó ayer a media tarde a la clínica, a la que ingresó caminando con dificultad. Menem tiene 88 años y varias complicaciones de salud. La directora médica del sanatorio, May Chomalí, dijo que a pesar de que el tumor era de gran tamaño "la ubicación es bastante positiva, no afecta zonas muy relevantes como el habla y la motricidad".

El ex mandatario recibió autorización de la Justicia argentina para visitar a su hijo. Menem afronta un juicio oral por entorpecimiento de la investigación del atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos. El ex mandatario no está detenido porque goza de inmunidad como senador.

"Vamos directamente a la clínica a ver qué pasa", dijo Menem a reporteros que lo esperaban en el aeropuerto de San Fernando, en las afueras de Buenos Aires, antes de embarcarse rumbo a Chile. Menem y Cecilia Bolocco se casaron en Argentina en 2001 y en 2007 iniciaron los trámites de divorcio, aunque estaban separados desde mucho antes.

Máximo es el hijo menor de Menem, quien previamente tuvo a Carlos Junior, Zulema y Carlos Nahir. El primero falleció en un accidente de helicóptero en 1995. Consultado sobre cómo sobrellevaba la operación de su hijo menor, Menem respondió que "hay que creer en Dios y permanentemente fortaleciendo el espíritu". Agradeció asimismo "las cadenas de oración que se han formado para pedir por la salud del chico.

Según reconocieron los Menem, no existe relación con Bolocco y el ex presidente mantiene un vínculo a la distancia con su hijo menor. Zulema Menem dijo que se enteraron de la enfermedad de Máximo Menem "por lo medios", pero que Bolocco se había comunicado el jueves con su padre para comunicarle la grave novedad.