El diputado nacional Máximo Kirchner pidió ayer ser sobreseído, calificó la causa de los cuadernos como un "show que debe continuar en relación a una serie de dirigentes políticos, entre los cuales naturalmente no podía estar ausente, una vez más, el apellido Kirchner". al criticar al juez del caso, Claudio Bonadio.

"Resulta sorprendente que un expediente judicial, en tan pocos meses de trámite, reúna semejante cantidad de irregularidades, ilicitudes y actividades delictivas como las que se dan en el presente proceso", sostuvo en el escrito el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Máximo Kirchner arribó a los Tribunales Federales del barrio porteño de Retiro minutos antes de las 11 y se retiró 40 minutos después, luego de dejar el escrito y negarse a responder preguntas, según el acta de la declaración indagatoria a la que accedió Télam.

En el trámite no estuvo presente el juez Bonadio, quien a esa hora tomaba declaración indagatoria a Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

"Hacerme partícipe de una asociación ilícita integrada por decenas de personas, a muchas de las cuales no conozco, e incluso por familiares directos del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y empresarios que le resultan afines, ingresa a un terreno tan ridículo que me exime de mayores comentarios", sostuvo en el escrito.