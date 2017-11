Matías Martin avala las denuncias de acoso contra Paluch

El periodista deportivo Matías Martin criticó ayer duramente a su colega Ari Paluch con relación a las denuncias de acoso sexual que formulara una microfonista del Canal América 24, que terminaron en el despido del conductor del programa El Exprimidor.

Desde que se conoció la primera denuncia de acoso sexual contra Ari Paluch, de 55 años, realizada hace dos semanas por una microfonista de A24, al menos otras 12 mujeres salieron en los medios a hablar de inapropiadas conductas del periodista y autor de El combustible espiritual, publicó ayer la web del diario Clarín.

Esas acusaciones provocaron la desvinculación de Paluch del Grupo América, el escarnio público y las críticas de sus colegas, quienes en su mayoría decidieron no respaldarlo.

Matías Martin, de 47 años; Andy Kusnetzoff, de 46; Elizabeth Vernaci, de 56; Beto Casella, de 57, y Verónica Lozano, de 47, entre otros, se expresaron al respecto y fueron lapidarios con su par.

De hecho, ayer, en medio de una entrevista sobre su faceta como comentarista deportivo, Martin volvió a hablar del tema en cuestión y dejó en claro que no quiere convertirse en verdugo de nadie pero que las acusaciones que recaen contra Paluch no le sorprenden en absoluto.

En este sentido, el conductor de Basta de Todo (Radio Metro 97.5, lunes a viernes de 13 a 17) contó que "durante años" el cuestionado periodista y él fueron compañeros de trabajo en la emisora antes mencionada y en ese marco le tocó presenciar situaciones que hoy prefiere no recordar.

"Nosotros hicimos transición (el pase de un programa a otro) durante años. El Exprimidor (ciclo conducido por Paluch) venía atrás de Basta de todo y a Vero Albanese (la locutora de Ari en aquella época) la vi llorando un montón de veces", dijo el periodista deportivo y conductor en Radio Metro.

Y siguió: "No salí a hablar de entrada, pero cuando Vero contó entre otras cosas que tanto Andy (Kusnetzoff) como yo la escuchábamos y la conteníamos cuando ella estaba mal, salí a explicar que todo eso era verdad. Ella la pasó como el culo trabajando al lado de Ari".

Entonces, el comentarista deportivo aclaró que su intención "tampoco es ponerse en otro lugar, en uno que quizás no le corresponde".

"No me quiero convertir en un acusador, pero sí es verdad todo lo que ella dijo y no me sorprende absolutamente nada de lo que se está diciendo. Esto era algo recontra mega sabido y es tristísimo", cerró aún conmocionado Matías.

Al romper el silencio, Albanese relató los incómodos momentos que pasó trabajando al lado de Paluch en Radio Metro. En Nosotros a la mañana (Canal 13) y Los ángeles de la mañana (Canal 13), la locutora contó que su por entonces jefe la acosaba inclusive estando embarazada y que finalmente la despidieron por haber ido vestida con un "jardinero", prenda que al parecer a Ari le pareció poco sexy.

"Hacíamos el pase con Juan Castro, con Andy Kusnetzoff y con Matías Martin y ellos veían justamente como era Ari: todo el tiempo acosando. Lo pude manejar hasta que quedé embarazada y me decía «que bueno embarazada, mirá que linda, me gusta más»... algo muy perverso", remarcó en su descargo la locutora.

De hecho, al contar su experiencia, Albanese también mencionó los consejos que el presentador de Basta de todo le daba en aquel entonces. "Matías Martin también estaba... todos eran cómplices míos, me decían «hacele juicio, esto es radio, qué te hace dar la vueltita»", aseguró la mujer.