Facundo Espíndola. El ex golero de Almagro fue asesinado ayer.

Un joven de 24 años, que se había desempeñado como arquero en el Club Almagro, murió apuñalado tras protagonizar una pelea a la salida de un boliche bailable en el partido bonaerense de Hurlingham y por el hecho hay dos personas detenidas, entre ellos otro futbolista.

El asesinato de Facundo Espíndola se produjo cerca de las 7:00 de la mañana de este domingo a la salida del local Jack's, ubicado sobre la avenida Jauretche 1001, en la zona oeste del conurbano.

De acuerdo con distintas versiones recogidas en el lugar, la discusión que derivó en el asesinato se inició en el interior del boliche y prosiguió en la calle ya con el local cerrado.

Los hechos que precedieron a la muerte del muchacho, así como el intento de fuga de los contrincantes de la víctima, quedaron registrados en las cámaras de seguridad del distrito.

El ex arquero de Almagro, que había jugado en las divisiones inferiores de River y Lanús, murió tras recibir una puñalada durante una pelea y discusión de la que participaron varias personas, entre ellos Nahuel Oviedo, un joven delantero que se desempeña en el Club San Telmo.

Dos detenidos

Luego del crimen, la policía logró detener a dos jóvenes que intentaron darse a la fuga en un Peugeot 308 blanco cuya presencia en el lugar de la pelea también quedó captada por las cámaras.

Alertada la policía, el Peugeot fue interceptado por un patrullero en el cruce de las calles Vergara y Azurduy, en la localidad de Villa Tesei. Los ocupantes, de 26 y de 28 años, quedaron aprehendidos a disposición de la Justicia.

Oviedo, surgido de Huracán y con pasos por Sportivo Italiano y los clubes chilenos San Antonio Unido y La Serena, tiene antecedentes: en 2013 estuvo tres meses detenido en el Penal de Ezeiza por un presunto ataque a una mujer policía y años antes había quedado involucrado en un episodio por un robo a una casa. "Cuando salí (de la cárcel) pensé en que no quiero volver nunca más en mi vida y no se lo deseo a nadie. Por eso, cada vez que veo a alguno a punto de mandarse una cagada le explico lo que me pasó", contó el delantero de San Telmo en una entrevista en 2016.

En el caso tomó intervención la UFI 8 de Morón, a cargo de Adriana Suárez Corripio, quien dispuso la autopsia de la víctima y una serie de peritajes.