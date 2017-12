Más familiares darán muestras genéticas

El presidente de la Fundación "No Me Olvides", Julio Aro, resaltó ayer que, tras las tareas de identificación de 88 de los 121 soldados argentinos no reconocidos en el Cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, recibió llamados de familiares de algunos de los caídos que no se habían sometido a la extracción de muestras de material genético.

Por otro lado, lamentó que "hay muchos papás (de soldados desaparecidos en el conflicto) que no se pueden ubicar porque no hay una dirección".

"Pudimos juntar un total de 107 muestras de sangre en la actualidad. Hay muchos papás que nos faltan ubicar, que no se han encontrado porque no tenemos una dirección, a 35 años de la guerra", sostuvo el ex combatiente de Malvinas.

En diálogo con Radio Continental, Aro explicó que "hay familiares que se han negado y otros que no se han podido encontrar".

"Ayer (martes) a la noche tres hermanos querían acercarse a ver dónde tienen que dar sangre. No hay una política de un 0-800 al cual se pueda llamar desde cualquier lado del país", sostuvo Aro.

Indicó que "las muestras (de los soldados caídos) están, lo que falta es cotejarlas con la sangre de esos familiares".

La Fundación "No Me Olvides" impulsó el reclamo para que se avance en la tarea humanitaria de identificar a los combatientes enterrados en el Cementerio de Darwin bajo placas que rezan "Soldado argentino sólo conocido por Dios". En ese sentido, recordó que "la mayoría de los padres habían dicho que les gustaría identificar a los soldados caídos" en el conflicto bélico en el Atlántico Sur.

"Pero había que juntar al gobierno argentino con el inglés para hacer un acuerdo humanitario, que fue una tarea titánica", indicó.

Asimismo, Aro contó que un informe que le entregaron en Londres "dice que los ingleses habían invitado al gobierno argentino, una vez terminado el conflicto, en febrero del 83, a reconocer algunos de sus muertos. Hoy no existiría ningún «Soldado argentino sólo conocido por Dios»". Finalmente, el presidente de la Fundación "No Me Olvides" se lamentó de que muchos de los padres de los caídos identificados "son grandes y tienen problemas de salud" y tal vez no puedan viajar a las islas Malvinas para colocar la placa que reconozca su tumba en el Cementerio de Darwin.