Más de 420 muertos por el tsunami en Indonesia

Al menos 420 personas murieron después de que dos fuertes terremotos y un posterior tsunami asolaran la isla indonesia de Célebes (Sulawesi en indonesio), informaron fuentes oficiales.

Además hay al menos 29 personas desaparecidas y más de 500 heridas de gravedad tras los dos sismos —el primero de magnitud 5,9 y el segundo de 7,4— y el posterior tsunami que asolaron la costa occidental de Célebes, una de las mayores islas de Indonesia. Sutopo Nugroho, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, anunció que se teme que aumente el número de víctimas mortales porque las cifras sólo corresponden a Palu, capital de la provincia de Célebes Central. E incluso en esta ciudad no fueron aún inspeccionadas todas las ruinas. Asimismo resultaron afectadas otras comunidades situadas a lo largo de la costa occidental de la isla. Los distritos de Donggala y Sigi no fueron incluidos en los conteos porque aún no pudo establecerse contacto.

Las redes eléctricas y de transporte han quedado extremadamente dañadas. En Palu también quedaron gravemente dañados un centro comercial y una mezquita. Además, se derrumbó un puente de 250 metros de largo. El aeropuerto de esta ciudad de 350.000 habitantes permanece cerrado por destrozos en la pista de aterrizaje y sólo se permite el arribo de helicópteros. "Necesitamos toda la ayuda que sea posible recibir", dijo. "Necesitamos hospitales de campaña, médicos, medicinas y mantas", rogó un funcionario.