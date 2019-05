Maradona recurre a la cura del sueño para combatir el insomnio

Diego Maradona está siendo sometido a un tratamiento que lo deja dormido durante cuatro días para poder estudiarlo neurológicamente, aseguró su abogado, Matías Morla. "Lo que se hace es una cura de sueño que dura cuatro días. Está con sueros, que lo que hacen es purificar la medicación que toma para poder, de alguna manera, dar con la medicación correcta y que pueda dormir", explicó el abogado del ex futbolista. Maradona padece de insomnio, según su abogado.

Maradona se está sometiendo en la Argentina a este tratamiento, conocido como cura de sueño y que dura cuatro días, según Morla. Maradona está siguiendo el tratamiento en su casa en Buenos Aires con el fin de dar con la medicación indicada para superar los episodios de insomnio que padece. "Está con suero, que es lo que le hace purificar la medicación que toma, para poder de alguna manera dar con la medicación correcta y que pueda dormir", afirmó el abogado. Aseguró que el procedimiento de la cura de sueño exige supervisión. "No es un sueño permanente o continuo por varios días. No se trata de una hibernación, ya que tiene momentos en los que está entre el sueño y la vigilia. Entonces, se levanta a hacer sus necesidades, ingerir alimentos y líquidos en gran cantidad. Además, se le suministran las vitaminas que requiere, sobre todo del complejo B".

El doctor Claudio Waisburg, director del Instituto Neuropediátrico SOMA, dijo al sitio Teleshow que "cura de sueño es un término coloquial. Se trata de un mecanismo que trata de volver al equilibrio del ritmo sueño-vigilia, ya que el sueño es una función vital para el ser humano. En un cerebro sano todo se mantiene en orden y equilibrio, pero en esas situaciones lo que presenciamos está fuera del alcance de nuestro control y el sistema autónomo se sobrecarga y activa exageradamente por la sensación de impotencia". No obstante, el especialista aclaró que se refiere en términos generales y no en al de Maradona, ya que no conoce su caso, ni los detalles del procedimiento que está atravesando.

"Cualquier situación artificial o farmacológica que ponga el cerebro en descanso, o más profundo en coma farmacológico, a veces como en el estado de mal epiléptico, por ejemplo, puede ser positivo para esa condición" agregó Waisburg. En la medida en que la situación es grave, "la impotencia genera una sobrecarga, y la adrenalina y noradrenalina pueden subir a niveles tóxicos para el cuerpo. Para normalizar a esta persona, antes de trabajar con la parte cognitiva se la pone a dormir durante algunos días, artificialmente. Muchas veces es considerada la terapia intensiva de la psiquiatría, ya que es es un tratamiento profundo que permite medicar al paciente mientras duerme"agregó el especialista Waisburg.

Maradona, de 58 años, arribó a Buenos Aires el 21 de mayo para someterse a una intervención quirúrgica del hombro izquierdo y retornar a México, para seguir conduciendo al equipo Dorados de Sinaola. Pero en Migraciones le entregaron una notificación por una demanda de su ex pareja Rocío Oliva, en la que le reclama una compensación económica por los años que vivieron juntos.

Según el sitio Teleshow, decidieron realizarle este procedimiento terapéutico porque desde hace muchos años Maradona toma medicación para poder conciliar el sueño. Pero el último tiempo no está logrando el efecto deseado, y por esa razón, buscan cambiársela. Sin embargo, los médicos que lo asisten quieren estudiar su sistema nervioso para dar con la medicación indicada. Además de esta situación, Morla considera que Diego no logra dormir bien debido a la angustia que le genera la pelea que arrastra con Dalma y Gianinna. "Matías, (mis hijas) se acercaron por última vez cuando me pidieron dólares", fueron las palabras de Maradona, según dijo su abogado en el programa Intrusos.