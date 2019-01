Diego Maradona irrumpió en las redes sociales con un cambio de apariencia y a la vez envió un mensaje de Año Nuevo para los argentinos. En el último día del 2018, El Diez pasó por un sucursal de The Barber Job, donde se sacó la barba y se tiñó el pelo de negro.

Así, y mientras se define su futuro en Dorados de Sinaloa, el excapitán de la selección argentina, le envió un saludo a sus seguidores.

"Espero que el año que viene sea bueno. Ojalá que podamos disfrutar porque la situación está dura. Los argentinos siempre sacamos la cabeza a flote", expresó Pelusa delante de la cámara.

Maradona, de 58 años, volvió al país luego de caer en la final del Torneo Apertura del Ascenso de México y aún no se sabe qué ocurrirá con su situación. Mientras desde el entorno de Diego aguardan por una renovación de su contrato y de su cuerpo técnico por otros seis meses, desde Dorados ya comenzaron la pretemporada e incorporaron dos jugadores que el DT no pidió. Y sus dos ayudantes de campo (el mexicano Mario García y Luis Islas) no continuarían a su lado. Si finalmente hay acuerdo, el hoy DT regresaría a Culiacán mañana.