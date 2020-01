Mar del Plata agasaja a los primeros turistas de la temporada 2020

Una joven oriunda del barrio porteño de Villa Urquiza, un hombre de San Juan y una mujer de Tucumán fueron los primeros turistas en llegar a Mar del Plata en este 2020 desde la ruta 2, la 226 y vía aérea, por los que fueron agasajados por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, con un brindis y regalos.

Mara Berutti, oriunda de Villa Urquiza, volvió a ser por segundo año consecutivo la primera turista en llegar a Mar del Plata para pasar sus vacaciones, por lo que esta mañana fue agasajada con premios en el espigón del Club de Pesca ubicado en la avenida Luro y la Costa. El intendente Montenegro decidió extender el agasajo para las primeras personas que arribaran a la ciudad a través de la autovía 2, la ruta 22 y el Aeropuerto Astor Piazzolla. "Más allá de la experiencia del año pasado, no lo esperábamos porque veníamos sobre la hora y charlando sobre todo lo que haremos en estas vacaciones", dijo Berutti, quien ya tenía experiencia en ese tipo de eventos. La porteña dijo estar "muy contenta y agradecida por este gran recibimiento ya que Mar del Plata es una ciudad que amamos y a la que venimos asiduamente". El sanjuanino Miguel Duarte, quien llegó con sus tres hijos por la ruta 226, contó: "salí de San Juan el 30 de diciembre a las 22:30 aproximadamente haciendo un verdadero viaje de placer y con tranquilidad" hasta llegar hasta la costa. "La idea era pasar Año Nuevo en Mar del Plata donde tenemos pensado estar unos diez días, pero nos tocó en Balcarce donde brindamos y pasadas las 2 nos dieron la noticia en el peaje de que éramos los primeros turistas", reconoció. Y quien llegó a las 9, por la vía aérea al aeropuerto Astor Piazzola fue Lorena Medina, nacida en la capital de Tucumán quien aterrizó junto a su nieta, para pasar todo enero en las playas de Mar del Plata. "Me bajé del avión cantando con mi nieta de que llegábamos a la playa y saludaba porque era le primer día del año y ahí me dieron la noticia increíble de que era la primera turista", destacó.