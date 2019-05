Macri recibió a la bióloga del Conicet que ganó un concurso televisivo

El presidente Mauricio Macri recibió ayer a Marina Simian, la científica del Conicet que acudió al programa "¿Quién quiere ser millonario?" para recaudar fondos para su laboratorio, y manifestó luego su compromiso para "mejorar la situación de los científicos en el país y facilitar el desarrollo".

El mandatario y la investigadora se encontraron en la Quinta de Olivos después del mediodía. Macri explicó por Twitter que con Simian tuvieron "una buena reunión donde conversamos sobre qué medidas tomar para mejorar la situación de los científicos en el país y facilitar el desarrollo científico".

A su vez, Simian reveló también por la red social que en "una muy buena reunión" con Macri le planteó algunas medidas "a corto plazo para empezar a aliviar la situación de los científicos" y entre ellas señaló como urgentes la "eliminación de los impuestos de importación y puerta-puerta para reactivos de investigación, el pago en tiempo y forma de los subsidios adjudicados, la recomposición salarial y la simplificación del manejos de subsidios del exterior como los GSK".

Esos "cuatro puntos hay que resolverlos ya, de inmediato. El Presidente me dio su apoyo y haré todo lo posible para que se produzcan los cambios", añadió la experta en biología molecular.

Asimismo, señaló que ella se comprometió a reunirse "con los funcionarios que correspondan para impulsar los cambios" y a informar a la comunidad "sobre la ejecución de los mismos".

También añadió que una vez que se resuelvan los temas urgentes "luego hay que actualizar los montos de los subsidios, establecer un buen mecanismo de patentamiento y transferencia tecnológica, agilizar y rediseñar los procesos de evaluación de la secretaría y el Conicet, la incorporación de Alberto Kornblihtt y Mario Pecheny al directorio de Conicet y mejorar la comunicación con la comunidad científica".

Simian desarrolla investigaciones para la cura del cáncer de mama en la Universidad de San Martín (Unsam) y esta semana generó todo tipo de reacciones al participar del ciclo de preguntas y respuestas por Telefé que conduce Santiago del Moro y ganar 300 mil pesos que va a destinar a los gastos de su laboratorio.

"Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad", declaró entonces. Pero "lo que yo hice no es una solución", aclaró.

Con relación a sus trabajos de laboratorio, dijo: "Pueden venir cuando quieran a ver la labor que hacemos".

La bióloga molecular busca desarrollar los tratamientos para el cáncer mediante el uso combinado de drogas tradicionales y nanotecnología. Además integra equipos interdisciplinarios para la detección temprana de trastornos de aprendizaje.

Simian había logrado del Estado un importante subsidio para sus investigaciones, pero desde hace tiempo le cuesta conseguir los fondos para adquirir insumos para sus experimentos en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín y para pagar el sueldo de su equipo (dos becarios doctorales, dos posdoctorales, un estudiante holandés que está haciendo una pasantía y una técnica).

En una entrevista, la bióloga consideró que "en estos años retrocedimos en todo sentido" en el ámbito de la ciencia a nivel estatal. "Nuestros sueldos, el financiamiento, todo está muy complicado. Espero que gane quien gane (las elecciones) revierta esta situación y si no, que nos digan hacia dónde vamos", dijo.

También añadió: "Me alegro de que esto saque el tema a la luz, aunque no era mi intención directa. Esta situación me lleva a cuestionar mi propio trabajo. ¿Hasta cuándo puedo seguir disminuyendo mi propio salario en pos de mantener el laboratorio funcionando? Esto impacta también en mi familia y en mi dignidad", expresó.

Aguado

Tras la reunión habló también el secretario de Planeamiento y Políticas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado. Declaró que "es mentira que estamos recortando" el financiamiento y aseguró que "tenemos el compromiso de respetar lo acordado dentro de una problemática que incluye la devaluación que sufrió el país y los insumos y componentes importados que están en dólares o euros".

"Cada proyecto posee un avance en particular —dijo Aguado—. Se van haciendo desembolsos y sí puede pasar que durante algunos meses algunos no los reciban. Esas diferencias las vamos acomodando en base a la ejecución presupuestaria y de los proyectos", destacó el funcionario macrista.