Macri escrachó a una jueza que liberó a un motochorro colombiano

Polémica nacional a partir de un caso ocurrido en Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri calificó ayer de "indignante" la liberación de dos motochorros extranjeros que tenían antecedentes penales y se quejó de que "con una Justicia así, no hay policía que alcance".

A través de la red social Twitter, el jefe de Estado se refirió al caso del colombiano Jair Stevens Jurado Mora, de 25 años, que el 22 de enero le robó el celular a una joven en el barrio porteño de Caballito y a las 48 horas fue liberado por una jueza a cambio de una sanción de 700 pesos. El mandatario también hizo alusión al caso del uruguayo Antonio Franco, de 36, que cuenta con dos condenas pero también fue excarcelado luego de haber sido detenido por la policía el 23.

"Las fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo en la calle, pero con una Justicia así no hay policía que alcance", sostuvo el jefe de Estado.

En el primer caso, intervino la jueza de instrucción en lo Criminal 62, Patricia Guichandut, quien ayer salió a defenderse de su actuación en el expediente del colombiano Jurado Mora, del cual dijo que le impuso la sanción de 700 pesos "como lo señala la ley, en la medida de las posibilidades" del imputado. Guichandut aseguró que no intervino en la causa del uruguayo Franco.

Por la tarde, cuando la foto de la jueza cuestionada por el presidente ya estaba en todos los portales informativos, la magistrada avaló la expulsión del motochorro colombiano dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). El organismo solicitará hoy a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal la "retención" del ciudadano extranjero para materializar la deportación a su país de origen.

Golpeada por la exposición, la jueza emitió un comunicado de tres páginas en el que sostuvo que ella "solamente aplicó la ley vigente en la Argentina".

"Debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional", escribió la magistrada.

El texto cierra con una crítica al Poder Legislativo y Ejecutivo: "Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspensión del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que puede dar respuesta al tema".

Intencionadamente o no, el cuestionamiento del presidente puso una piedra más en la cima de quienes creen que en el país los delincuentes "entran por una puerta y salen por la otra".

Desde la mañana y en la misma línea que el presidente, se pronunciaron el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vice, Diego Santilli, quienes vincularon a la misma jueza con la decisión de excarcelar a ambos motochorros.

Rodríguez Larreta consideró "escandaloso" el proceder de la magistrada y confesó: "Estoy un poco caliente por el caso de la jueza que ayer liberó al motochorro tres veces condenado. Lo enganchamos porque fortalecimos los controles de motos y estuvo 24 horas preso".