Luis Ventura sufrió una brutal golpiza tras un partido del ascenso

El periodista y actual director técnico Luis Ventura contó cómo fue el violento episodio en el que fue brutalmente golpeado en el partido que disputó el equipo que dirige, Victoriano Arenas, contra Central Ballester, en la Primera D.

"Nos pusimos 3-1 arriba y el ambiente se enrareció. Tuvimos intercambios verbales. Ni bien termino el partido salí corriendo con el ánimo de llevar a mis jugadores al centro del campo", explicó el periodista en diálogo con América Nopticias.

"En la corrida, recibí insultos y me pegaron una trompada", especificó. Y añadió: "En el piso me remataron a patadas en las costillas y en la cabeza, me quedó un chichón".