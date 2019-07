El traumatólogo Gonzalo Cardozo y el cirujano Rafael Mariano Rico, del Nuevo Sanatorio Berazategui, en la localidad bonaerense homónima, imputados por "lesiones culposas" tras haber participado de la operación en la que le amputaron una pierna sana a una mujer de 66 años internada por complicaciones derivadas de la diabetes, "pueden seguir ejerciendo", dijo la fiscal Karina Santolín.

Los responsables del procedimiento declararán luego de que se realicen las pericias médicas mientras tanto depende de la clínica si continúan o no atendiendo en ese centro asistencial.

"Por el momento, si no tienen antecedentes penales la pena puede llegar a ser una multa o de un mes a tres años de prisión y el tiempo de inhabilitación para ejercer de entre uno y cuatro años", dijo la fiscal en declaraciones a la señal de cable TN.

Pedirían una junta médica

Además, informó que no mantuvo ningún tipo de contacto con las autoridades del sanatorio y que "no le consta" que en la historia clínica haya un informe realizado por otro sanatorio, que exprese que no era necesaria la amputación.

"Habría que hacer una junta médica para determinar eso", remarcó.

La fiscal advirtió que el miércoles por la tarde tomó conocimiento, de un modo informal, de la versión que indica que, según los especialistas de la Clínica Ceni de Quilmes (donde Leguizamón está actualmente internada), no era necesario siquiera amputar la pierna derecha porque la infección no representaba semejante gravedad. Así y todo, advirtió que esa alternativa todavía no entró en el marco de lo legal.

"Hasta el momento no me consta esa posibilidad. Eso me lo informó la denunciante (Mayra Rodríguez, hija de la paciente). En el transcurso de la tarde de ayer mantuve una comunicación con ella y vi que salió en los medios hablando de que los médicos de la Clínica Ceni habían dicho eso. Ahora parece que realizarán una junta médica en ese lugar como para establecer esa hipótesis de manera legal", afirmó Santolín.En tanto, la hija de la víctima, Mayra Fernández, informó a Télam que le realizarán a su mamá una arteriografía, un estudio de imagen para conocer el estado de sus arterias.

Según la responsable de la causa, el pedido de declaraciones indagatorias para los dos médicos denunciados se realizará una vez que se obtengan las pericias médicas del historial clínico de la jubilada y que se reúna el resto de pruebas.

"No puedo adelantarme a eso hasta que no tenga conectados todos los elementos de prueba que ameriten esa acción", afirmó.

A su vez, Santolín indicó que su fiscalía recibió en los últimos años denuncias por mala praxis contra otros médicos del Sanatorio Berazategui, pero que en ninguno de los casos se llegó todavía a una sentencia firme.

"Un caso de este tipo nunca me había tocado. Sí tuve cuestiones de mala praxis, tanto contra este sanatorio como contra otros, pero nunca me tocó algo así", aseguró la fiscal Karina Santolín.