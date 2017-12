Los familiares repudian las declaraciones de Aguad

Familiares de submarinistas del ARA "San Juan" expresaron ayer bronca y dolor por las declaraciones del ministro de Defensa, Oscar Aguad, en las que el funcionario citó un informe de la Armada que indicó que las condiciones extremas y el tiempo transcurrido desde la desaparición del submarino hace 20 días en el Atlántico sur "son incompatibles con la vida" de los tripulantes. "Cuando escuché al ministro lo tomé como una falta de respeto a mí, a todos los que somos familiares de los 44 tripulantes", dijo Luisa Rodríguez, madre de Hernán (suboficial primero).

"Con qué derecho dice que no están vivos si no hay nada; no encontraron nada, ni siquiera el submarino, es una total falta de respeto. No vamos a hacer duelo, hasta que nuestros hijos estén acá, hasta que los traigan", indicó.