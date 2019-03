Los "emojis" se actualizan gracias al impulso de Tinder

En 1664, Maryland aprobó la primera ley de las colonias británicas que prohibía el matrimonio entre blancos y esclavos. En 1883 un fallo de la Corte Suprema señaló que las prohibiciones estatales contra el matrimonio interracial no violaban la constitución y se mantuvo por más de 80 años.

Aunque que estos impedimentos para el matrimonio interracial se acabaron con el tiempo, todavía hay obstáculos por superar.

En el 2019 las parejas interraciales han tenido una victoria chiquita, del tamaño de las teclas en un celular: la aprobación de 71 nuevas variaciones al emoji para parejas de color e interraciales.

Tras un proyecto pensado para la gente usuaria de Tinder, los "dioses" de los emojis (conocidos como Unico de Consortium) aprobaron la adición, en la serie de los personajes conocidos como gente "dándose la mano" un nuevo emoji de "inclusión de género", entre 230 nuevos.

Hasta ahora los emojis de parejas (incluyendo parejas del mismo sexo) estaban disponibles en color amarillo. Aunque el Unico de Consortium, donde Google, Microsoft y Apple tienen capacidad para votar, aprobó las adiciones de diferentes tonos de piel, las empresas decidirán por sí mismas este año si las agregan y cómo se verán. A Jenny Campbell, directora de mercadotecnia para Tinder, no le preocupa la distribución, después de que la empresa montó una campaña y su petición recibió apoyo para la propuesta técnica. "Al final de cuentas queríamos que el emoji interracial estuviera en los teclados de la gente no sólo por igualdad, sino para diseminar la aceptación para todas las parejas, sin importar sus razas", dijo.

"Nuestros usuarios ansían tener una manera de expresarse visualmente y verse reflejados en el lenguaje tecnológico cotidiano".Más de 50.000 personas firmaron la petición de Tinder en Change.org.

Aunque sus rasgos y la textura de su cabello todavía debe ser determinado por algunos vendedores, Tinder dijo que el uso de los seis tonos de piel disponibles para el emoji es un paso en la dirección correcta. La falta de opciones de color en las parejas, dijo la empresa, se sentía como un desprecio.

"A pesar de que nuestro comportamiento social ha evolucionado y las citas y matrimonios entre parejas interraciales se han vuelto cada vez más prevalentes, la representación visual de estas relaciones en la tecnología se había quedado atrasada".

Los emojis de personas de color y parejas del mismo sexo se han agregado en los últimos años, pero no las combinaciones de tonos de piel. En la vida real la cantidad de matrimonios y parejas de hecho interraciales ha aumentado en Estados Unidos, especialmente desde la decisión de la Corte Suprema de 1967 en el caso Loving vs. Virginia que terminó con las leyes contra los matrimonios interraciales. Pero tales matrimonios siguen siendo minoritarios. Aunque según datos de Tinder las parejas que se conocen en línea tienen más posibilidades de ser interraciales que las que no.