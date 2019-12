Los ambientalistas se van decepcionados de la COP25

Las organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial presentes en el plenario de clausura de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) manifestaron su "decepción" con el texto adoptado ayer por las partes porque, en su opinión, sigue sin abordar la justicia social y sin tener en cuenta su voz en la toma de decisiones.

La representante de la organización IPO/Farmers, de Nueva Zelanda, en la COP25 destacó la importancia de la comunidades locales, ya que sostienen que "somos expertos en clima y hemos venido con soluciones reales pero nos silencian y se niegan así la oportunidad de aprender de nosotros".

"Pero no podemos aportar nuestro conocimiento si no se respetan nuestros derechos", dijo la representante de la organización no gubernamental, quien puso de relieve la lucha continua de los pueblos indígenas porque se incluyan sus derechos en las declaraciones de los gobiernos.

"Hemos visto la opresión sobre nuestra tierra y las empresas se olvidan de que no podemos negociar con la naturaleza", agregó.

También participaron las organizaciones juveniles, en cuyo nombre jóvenes de Nepal y Polonia demandaron a los gobiernos "mejorar su ambición teniendo en cuenta las prioridades de los jóvenes".

El movimiento Fridays for Future recordó que trajeron a la cumbre "el mensaje de siete millones de ciudadanos de todo el planeta que exigen acción climática" y anunció nuevas acciones para exigir una acción climática ambiciosa que ponga a los derechos de las mujeres y de los indígenas en el centro de todos los planes climáticos.

Para Juventud por el Clima, que "esperaba que en esta cumbre el problema se empezara a abordar como la emergencia que es", la falta de acuerdos ambiciosos en la toma de decisiones provocaron aún más frustración en los jóvenes, por lo que continuarán saliendo a la calle los viernes.

Y la ONG que representa a los sindicatos calificó la declaración final de la COP25 como una "desgracia" y mostró ante el plenario su decepción.

"Esperábamos de los gobiernos políticas ambiciosas de emergencia climática y lo que tenemos es lo contrario, que la sociedad civil se vio excluida", señalaron.

"Estamos cansados de que se nos ignore en servicio del dinero", dijeron.

La 25ª Cumbre del Clima, la más larga de la historia, concluyó ayer con la aprobación de un documento titulado "Chile-Madrid. Tiempo de actuar", que recoge el propio lema de la cumbre y que dejó sensaciones encontradas en las partes asistentes.