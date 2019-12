El caso de la adolescente argentina de 15 años Lola Chomnalez, asesinada hace cinco años en una playa del Uruguay, registró ayer una importante novedad, cuando un tribunal de segunda instancia confirmó el procesamiento del individuo apodado "Cachila" por el asesinato de la joven. Este hombre es el único imputado por el caso, pero no se considera que sea el asesino de la chica. Ya había sido procesado el 22 de mayo como "coautor de un homicidio simple agravado por alevosía". Luego de tantos años del crimen, parece que será este hombre, un vendedor ambulante, el único que resultará condenado en el caso.

"El Cachila" era un vendedor de estampitas y cuidacoches radicado en la localidad de Rivera, que en abril de 2015 declaró haber visto morir a la joven. Su testimonio siempre fue confuso y cambiante, por lo que ninguno de los tres fiscales que tuvo el caso antes del actual, Jorge Vaz, habían solicitado el procesamiento. Vaz, que fue designado en la fiscalía de Rocha en febrero de este año, entendió que había elementos suficientes como para solicitar la imputación, y logró que el hombre fuera acusado como coautor de un homicidio simple agravado por alevosía. El Código Penal uruguayo considera que debe aplicarse este agravante si el delito se produce "cuando la víctima se halla en condiciones inadecuadas" para "prevenir el ataque o defenderse de la agresión".

Pero todo indica que el autor material del asesinato de Lola continúa prófugo, y las pericias realizadas a las pertenencias de la joven encontradas en la escena del crimen, en la playa que une el balneario de Valizas con Aguas Dulces, no permitieron identificar al asesino. El examen de ADN que se hizo de las dos manchas de sangre encontradas en la cédula y en una toalla dentro de la mochila la adolescente, cuyo cuerpo fue encontrado en el monte de la playa que une Valizas con Aguas Dulces, descartó a las cerca de 40 personas indagadas por este caso en los casi cinco años de investigación.

Según supo el diario montevideano El Observador, la Policía Cientíca coteja todos los viernes el ADN hallado en la toalla y la cédula de Lola con la información genética de su base de datos, recolectada en la semana con todas las personas que ingresan al sistema carcelario.

Lola Luna Chomnalez cursaba estudios secundarios en Argentina. Aquel verano de 2014 era la primera vez que salía del país sola, a Uruguay y tenía planeado otro viaje a Nueva York, por sus 15 años. Lola había llegado al Uruguay el 26 de diciembre de 2014 junto a su madrina Claudia Fernández, el esposo de esta mujer, el cocinero Hernán Tuzinkevich y dos hijos (una niña y un varón). El 28 de diciembre de 2014 toda la familia estaba en la playa y Lola salió a caminar por los alrededores. Llevaba una mochila rosa, su billetera, una botella de agua, una toalla de playa y un libro, y estaba vestida con un short de jean y bikini. Nunca volvió del paseo. El 30 de diciembre el cuerpo de la niña fue encontrado por un pescador de la zona, semienterrado en una duna, un lugar apartado y frondoso. Lola, había sido asesinada. Falleció entre las 13 y las 16 horas del 28 de diciembre de 2014. Las pericias forenses concluyeron que Lola sufrió varios cortes en el cuello con un cuchillo de mesa y murió sofocada en la arena. Se constató que la joven jamás había mantenido relaciones sexuales. Una muestra de sangre de hombre quedó en su mochila con restos de sangre que no era de ella. La mochila, que tenía pocas pertenencias, apareció semanas después el 14 de enero en los médanos de la zona.

En mayo de este año, "El Cachila" fue procesado con prisión como presunto coautor del homicidio de Lola. La jueza de primera instancia Rossana Ortega procesó con prisión al hombre apodado "El Cachila" como "coautor de un homicidio simple agravado por alevosía". Había sido indagado en abril de 2015 pero había quedado en libertad.En febrero de este año asumió la causa un nuevo fiscal, Jorge Vaz, quien después de analizar el expediente volvió a citarlo como indagado y pidió su procesamiento. La línea de investigación se basa en que fue más de una persona la que participó del homicidio de Lola, y el fiscal consideró que no caben dudas de que El Cachila fue una de ellas. De todos modos, el ADN de este hombre no coincide con el encontrado en el pareo de la adolescente, por lo que no hay pruebas de que haya sido quien la mató.

En su dictamen la jueza Ortega admitió que el agravante del homicidio es la alevosía, que se produce "cuando la víctima se halla en condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza" que denoten que al momento de morir intentó "prevenir el ataque o defenderse dela agresión". En efecto, una de las pericias realizadas por la Policía Científica concluye que Chomnalez "no llega de forma voluntaria" desde la playa hasta el monte en donde fue encontrado su cuerpo, a un kilómetro y medio de Aguas Dulces. "La llevan hasta allí con algún tipo de amenazas, los cortes de los brazos pudieron haber sido intimidatorios, y no fue llevada por una sola persona (sino que) tal vez dos", adujo Vaz, y agregó que al verla "sola en un lugar bastante aislado, capaz la idea no fue matarla, sino pretender tener algo con ella y derivó a la muerte".