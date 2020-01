"Lo ultiman cuando está desmayado en el piso"

El fiscal de la causa consideró que los agresores actuaron con "premeditación" y "tenían un plan", y aseguró que dos de ellos "ultimaron" a la víctima cuando estaba "desmayada en el piso". Los 11 detenidos eran indagados anoche por la fiscal Verónica Zamboni. Inicialmente intervino su colega Walter Mércuri, de General Madariaga. Este fiscal informó que pidió la detención por el delito de "homicidio agravado por participación premeditada de dos o más personas", el cual prevé prisión perpetua. Dos están acusados como "coautores" porque "se ve clarito en las imágenes" que son quienes "ultiman a la víctima cuando está desmayada en el piso".

Los padres exigieron que "el caso no quede impune" "Pido justicia por mi hijo, lo golpearon hasta matarlo, quiero que la Justicia actúe, que esto no quede impune", dijo Graciela, la madre de Fernando. El padre, Silvino, agregó: "No le dieron la oportunidad a mi hijo de defenderse, eso me duele mucho, que no tengan un poquito de compasión por el otro es lamentable y doloroso".