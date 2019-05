"Lo que ganamos en la TV es para investigar", advirtió una científica

El desfinanciamiento de la ciencia por parte del actual gobierno ha llevado a situaciones impensadas. Una de ellas se dio en la noche de este martes, cuando una investigadora del Conicet fue a participar del programa "¿Quién quiere ser millonario?", que conduce Santiado del Moro por Telefe, con el objetivo de obtener fondos para sus investigaciones, publica el portal Infonews.

Tal como lo contó al propio conductor Marina Simian, lo que pudiera obtener con su participación en el concurso sería destinado a financiar los trabajos que realiza al frente de un grupo de investigadores en la Universidad de San Martín (Unsam), en el conurbano bonaerense, donde desarrollan terapias contra el cáncer. Marina Simian es doctora en Ciencias Biológicas (UBA y Berkeley). Fue becaria posdoctoral e investigadora del Conicet en el Instituto de Oncología Angel H. Roffo durante más de diez años, becaria doctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory (Estados Unidos) e investigadora visitante en el MD Anderson Cancer Center (Estados Unidos).

Es autora de más de 25 publicaciones en revistas científicas internacionales y directora de siete tesis de grado y posgrado. Recibió premios de instituciones nacionales, como el Accésit Leon Cherny 2013 e internacionales, como la fundación Susan G. Komen y la Fundación Avon, entre otros.

Lejos de hacer un mea culpa porque el gobierno que ayudó a imponer obliga a los científicos a buscar fondos de este modo, Del Moro se entusiasmó con la situación y pidió "un aplauso".

Era una participante más, que no hubiera sobresalido del resto, hasta que dijo por qué estaba "¿Quién quiere ser millonario?": la científica Marina Simian estaba allí en busca de fondos para poder avanzar en la investigación de una cura para el cáncer que lleva adelante con otros colegas del Conicet y que se vio comprometida por el recorte de las partidas presupuestarias del área que realizó el gobierno. Tras responder varias preguntas se llevó 500 mil pesos y logró exponer la crisis en que está sumida la ciencia desde que Mauricio Macri es presidente, publica la web del diario Página 12.

"Vinimos acá porque si recaudamos algo es para la investigación", explicó de entrada la científica cuando Santiago del Moro le preguntó el motivo de su presencia en el programa de Telefé. La bióloga, que investiga en la Universidad de San Martín, no escapa a las consecuencias del ajuste. "No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", dijo.

Simian es especialista en el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer de mama y entre sus técnicas combina el uso de drogas tradicionales y nanotecnología. "Me emociono porque está difícil y uno le pone mucho, es mucho esfuerzo", contó a propósito de las condiciones en las que trabajan los científicos, al borde de las lágrimas, antes de responder. Los colegas de su equipo de investigación le dieron ánimo desde la tribuna.