"Lo noté raro, bajoneado", dijo la novia del cantante

Verónica Monti, novia del cantante Sergio Denis, aseguró ayer que habló con el cantante antes de que subiera al escenario para el show y que lo notó "raro".

"Me llamó un rato antes de que arrancara el show y lo noté un poco raro, me dijo que estaba un poco bajoneado. Ahí tuve una sensación rara, pero no algo místico, sino algo raro", contó ante las cámaras. "Él tiene un tema que se llama ‘Te llamo para despedirme', y sentí eso", agregó. "Me pareció que tenía más ganas de acostarse que de cantar".

Según relataron los presentes en el recital, esa canción era la que estaba cantando en el momento en el que cayó al foso. "No pensé en viajar. Sé que está toda su familia allá. Le deseo lo mejor, que recen y que ocurra un milagro, porque es un sol de persona. Es un ángel", expresó.

La mujer, que es novia de Sergio Denis desde hace seis meses, aseguró que el cantante "no realizó prueba de sonido previa al show".

Sobre su noviazgo con el cantante, dijo: "Fueron seis meses de una relación intensa. Mi historia con Sergio fue por un lado y su familia por el otro. No viajo porque no tengo relación con la familia, además tengo hijos chiquitos. Creo que tengo que estar acá, deseando que vuelva al edificio donde lo conocí. Que ocurra un milagro y pueda volver a verlo". Sergio Denis, figura sobresaliente en el cancionero popular argentino, este sábado cumplirá 70 años.