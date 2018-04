María Soledad Garibaldi, titular de la UFI 4 de Avellaneda, estuvo este domingo en " Debo Decir " donde reveló cómo la afecta en lo personal la causa que investiga por abusos en Independiente : "Me caracterizo por ser una persona que tiene mucha empatía, a veces me juega en contra porque llego a casa totalmente sensibilizada por mi trabajo. Pero creo que eso me jugó a favor".