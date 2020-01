El diputado provincial de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, defendió la iniciativa de la "mano prohibida" que analiza presentarse en conjunto en la legislatura bonaerense y porteña, para que se sancione a los deportistas que usan la fuerza fuera del ámbito deportivo, a partir del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

"La idea es partir de la base de que hay deportes como el rugby que por el tipo de preparación física que dan, donde se trabaja en base a la adquisición de fuerza, tenés que tener una doble responsabilidad cuando la usás fuera del ámbito deportivo", dijo el diputado. Se aplicaría el mismo concepto que para el boxeo, en donde "el boxeador no puede usar la mano fuera del ring, y acá aplicaría para los rugbiers fuera del campo de juego".

Lipovetzky apuntó que la iniciativa que buscará tratarse como la "Ley Fernando", a partir del crimen de Baez Sosa, es "una propuesta que nos trajo la abogada Valeria Carreras a mí y a Leandro Santoro en la Ciudad (de Buenos Aires)".

"Nos propusimos trabajar cada uno en su jurisdicción para ver si podemos aportar alguna propuesta relacionada a este crimen tan terrible. Nos parecía bien hacerlo desde dos espacios distintos para mostrar que en estas cuestiones no hay diferencias partidarias", indicó el legislador, al referirse al dirigente radical del Frente de Todos. También contó que el objetivo es "involucrar también a los clubes en el trabajo previo". "Acá lo que estamos viendo es que no es la primera vez que se dan estas situaciones. Así como se habla que el rugby promueve ciertos valores, como la unión o el trabajo en grupo, está claro que la violencia en patota o en manada los clubes no la están trabajando, falta que los clubes trabajen más en no promover la violencia, hay una falla en el trabajo preventivo por parte de los clubes, pasa algo y se aparta a los jugadores pero con eso no alcanza", dijo.

En relación a su aplicación solo en el rugby o en otras disciplinas, como el karate o el yudo, señaló que "habrá que dar una discusión más general" ya que "el proyecto es un disparador del debate".

"El proyecto de mano prohibida es para el rugby, pero podemos aplicarlo a otros deportes. Es una discusión que hay que dar, creo que no solo se puede aplicar al rugby sino a varios deportes de contacto, y la idea es que la mano prohibida se aplique a jugadores mayores de 16 años", se explayó Lipovetzky.