Un spot publicitario del canal de deportes TyC Sports que ironiza sobre la política contra la comunidad homosexual del presidente ruso Vladimir Putin y el inminente Mundial de Fútbol fue levantado luego de recibir el repudio de instituciones de esa comunidad por considerarlo homofóbico. También protestó la embajada de Rusia en Buenos Aires.

El spot juega con ironía sobre el contacto físico entre jugadores de fútbol y entre hinchas, y se dirige a Putin señalándole que en su país no se permite el "amor entre hombres". El tono equívoco e irónico fue tomado como muestra de homofobia por instituciones de la colectividad gay y una fundación. En particular, una frase que cierra el spot aparece como discriminatoria. En Rusia, los homosexuales son implacablemente perseguidos, en una política que es impulsada por Putin y respaldada por la Iglesia Ortodoxa rusa (ver aparte).

La publicidad explicita situaciones de contacto físico y caricias entre varones, alentadas por la "pasión del fútbol" y cita la incomodidad que le produciría a Putin porque "su país no permite las manifestaciones de amor entre hombres". El video publicitario para la campaña del Mundial de Rusia 2018 de TyC estuvo unas pocas horas en pantalla: fue eliminado el jueves por la noche luego de las amplias críticas que recibió en las redes sociales, aunque el canal no emitió ningún comunicado de disculpas. La empresa borró el tuit con el que presentó la nueva campaña mundialista.

Pedido de retractación

"Ante cualquier acto de homofobia expresamos nuestro repudio y exigimos una retractación", subrayó el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti. Por su lado, la Federación LGBT también anticipó que va a "exigir a TyC Sports una disculpa y una reparación para la comunidad LGBT" y propuso "hacer otro spot".

En la publicidad, TyC Sports le habla directamente a Putin —tal vez acentuando su apellido al pronunciarlo— por la situación que reina en Rusia, donde aún hoy la homosexualidad es perseguida. Desde 2013 rige una ley que penaliza "expresiones homosexuales" delante de menores de edad. Las manifestaciones de la comunidad gay son violentamente reprimidas.

"Estamos en problemas, venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre", sostiene el spot, mostrando a un fanático lagrimeando frente al televisor. "Quizás a usted lo espante ver a un hombre agachado frente a otro", añade, mientras se muestra a un hincha arrodillado frente a Messi. "Pero para nosotros es normal, tan normal como que se revuelquen por el pasto, se paseen con los genitales (de otro jugador en andas) en el cuello, se tatúen una teta. No hay nada más excitante que ver saltar a hombres desnudos en un vestuario y más si uno está viendo a dios como dios lo trajo al mundo", afirma el spot mientras muestra a un joven Diego Maradona celebrando desnudo con una bandera argentina en un vestuario.

"Señor Putin, si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos. ¿Sabe qué? Es contagioso", cierra el spot de TyC Sports. Esta frase final cayó especialmente mal.

La reacción no tardó en llegar. "Señor TyC Sports: nos hemos enterado de que en su canal banalizan la gravísima situación de la población LGBT en Rusia y reproducen estereotipos que estigmatizan a esta población. ¡Estamos en problemas! Y no es divertido", publicó en Twitter la Fundación Huésped, una ONG que combate las enfermedades de transmisión sexual. "Lo que debía ser un chiste, no lo fue", advirtió Huésped. La organización destacó que la capacidad hoy de "comprender que las orientaciones sexuales corresponden a los deseos de cada persona y no a trastornos psicológicos, enfermedades o amoralidades es una de las principales conquistas de la comunidad LGBT. Retomar viejos conceptos, olvidados y refutados, pone en peligro tantos años de lucha", alertó.

El presidente de la Comunidad Homosexual advirtió en tanto en el fútbol existe "homofobia y todo tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género". "Se usa para desprestigiar e insultar, hay una actitud discriminatoria muy fuerte que además se ha incrementado en los últimos tiempos. Estos spots sólo logran exacerbar el tema del odio. Este tipo de spots era impensable hace unos años, que alguien lo expresara de esta manera", agregó Cigliutti.

Reacción de Moscú

Pero no sólo la comunidad gay argentina se indignó con el spot. Según el portal IusSport, desde Moscú se ordenó a su embajador en Buenos Aires que se dirigiera al canal de deportes, recordándole que va a retransmitir el Mundial desde suelo ruso, además de requerirle que se abstuvieran de utilizar la imagen del presidente ruso con fines comerciales. El poder a larga distancia de Putin se habría hecho sentir de inmediato en Buenos Aires.