Le robaron 48 mil dólares y sospecha del banco

Una mujer de 65 años sufrió una violenta salidera bancaria en Mar del Plata, luego de que un "motochorro" le robara 48 mil dólares que había retirado de una sucursal financiera en Mar del Plata y por el hecho la víctima afirmó que alguien del banco la "entregó".

De acuerdo a las informaciones, el hecho se produjo en la zona cercana al puerto, más precisamente en la calle Pedro Dutto al 400.

Gloria Cufimano, quien había vendido hace unos meses un departamento y el dinero lo puso a plazo fijo, se decidió a retirar la plata de la entidad y luego se subió a su camioneta para ir al negocio de su hija que estaba a seis cuadras.

Cuando bajó del vehículo, advirtió que un hombre se le acercaba en forma sospechosa y atinó a escapar, pero fue sorprendida por el delincuente que se le abalanzó, la golpeó y la tiró al suelo con el objetivo de sacarle la cartera.

Luego el ladrón escapó, se subió a una moto donde aguardaba su cómplice y ambos escaparon.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio de la cuadra.

La víctima contó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que el martes se acercó a la sucursal del banco Francés ubicada en 12 de Octubre y Figueroa Alcorta para retirar el dinero.

"Estoy mal. Me llevaron el ahorro de toda mi vida", reveló la mujer.

"Me dieron la plata detrás de unos tabiques. Fui con la idea de hacer un rescate para dentro de 72 horas. Y ahí el gerente me dijo: «¿Te la querés llevar ahora?". Eso me llamó la atención. Yo dije: «Qué raro que me dan todo así de golpe». Yo iba a hacer un rescate, no iba a sacar toda la plata", contó Gloria en relación a sus sospechas contra los empleados del banco.