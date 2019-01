Le mandó un email de despedida a su novia y desapareció

Continúa la intensa búsqueda de Manuel Sánchez, el joven de 29 años que le mandó un misterioso mensaje de despedida a su novia y desapareció.

Manuel tiene 29 años y fue visto por última vez el sábado por la mañana, cuando tenía todo listo para partir de vacaciones hacia Necochea con su novia. Le dijo a la joven que baje los bolsos mientras él iba a buscar el auto. Pero nunca regresó.

El último contacto que tuvo el muchacho fue a través de un email con su novia, a quien le envió un correo electrónico en el que se despedía, se mostraba avergonzado por un hecho que la familia pidió no revelar y cerró con: "Vos no merecías esto".

Desapareció en Villa Pueyrredón

Emilia, la novia del joven, reveló que conoce el motivo de la huida de su pareja y agregó que no era por un conflicto entre los dos. “Me explicó en un mail todo”, aseguró.

“No tengo nada que perdonarle, lo voy a ayudar en todo lo que necesite, si la gente entiende o no, no importa (…) hay un motivo por el cual no se ha animado a dar la cara y se fue, pero le pido que vuelva”, agregó la joven.