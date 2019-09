Brenda Barattini, la mujer que estaba acusada de cortarle el pene a su amante, fue condenada ayer a 13 años de prisión por un jurado popular en la ciudad de Córdoba y tras conocerse el fallo hubo incidentes por parte de los familiares de la imputada, algunos de los cuales abandonaron la sala en medio de un ataque de nervios.

Por unanimidad, el jurado popular determinó la culpabilidad del hecho de la acusada de 28 años, que estaba imputada por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía".

Al leerse el fallo, un hombre, al que algunos le atribuían que pertenecía al núcleo cercano de la mujer, rompió un vidrio en los tribunales y fue detenido.

El 27 de agosto pasado,la fiscal Laura Battistelli había agravado la acusación, ya que la mujer había llegado al juicio bajo la caratula de "lesiones gravísimas agravadas por el vínculo".

Por el cambio de esa carátula, el juicio se pospuso y volvió a arrancar con un Jurado Popular, ante quien la joven arquitecta admitió que planificó lastimar a su amante y dijo que lo hizo porque él la trataba "como un trofeo", aunque aseguró que no quiso matarlo.

Además, la acusada contó que este hombre, de 42 años, le exigía enviarle fotografías suyas, además de un video, que luego exhibía a sus amigos.

" l me trataba como un trofeo, me hacía ver como una cola. Yo era la cola. Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo", relató Barattini, quien le seccionó gran parte del pene y un testículo a su amante con una tijera de podar, en un hecho ocurrido en el interior de un departamento del centro de la capital cordobesa en noviembre de 2017.

"No compartimos el fallo. Esperamos una condena mucho menor. Fue una sorpresa. Es inédito: en la historia jurídica argentina no hay una condena por un homicidio en grado de tentativa por una lesión en el pene", dijo el abogado defensor y anticipó que tiene previsto apelar la condena. Esperan una pena más baja, en el rango de entre los tres y diez años, contó. Afuera, un grupo de militantes que se acercó a darle apoyo a Barattini se manifestó pacíficamente y cantó contra la fiscal. Antes de que se conociera la sentencia, Brenda Barattini brindó sus últimas palabras. "Yo me jodí la vida. Jamás en mi vida hubiese querido matar a alguien. No fue mi intención y pido que se haga justicia. Estoy muy arrepentida con lo que hice. Quiero seguir con mi vida normal. Estoy muy arrepentida. Jamás hubiese querido matar a alguien, jamás", dijo cerca de las 14 de ayer.

Luego el jurado popular -compuesto por cuatro hombres y cuatro mujeres, más dos técnicos especialistas en derecho- ingresó a deliberar. Su tarea fue resolver si era culpable o no y en qué delito se encuadraba el hecho juzgado. Casi tres horas más tarde, el Tribunal Número 2 de la Cámara del Crimen cordobesa -conformado por Italo Vitozzi (presidente), Mónica Traballini y Mario Centeno- decidió la pena de 13 años de prisión.