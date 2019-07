Una mujer de 66 años que estaba internada en el Nuevo Sanatorio Berazategui, de la localidad bonaerense homónima, por complicaciones derivadas de la diabetes, denunció que le amputaron la pierna equivocada, por lo que se abrió una investigación en la UFI 7 que caratuló la causa como "lesiones culposas".

"Ella estaba internada desde el martes 16 de julio por una infección en el pie derecho, en el cuarto dedo, que era el más comprometido, y se decidió amputar el día miércoles por indicación del cirujano vascular", dijo ayer Mayra, hija de la víctima, en declaraciones televisivas. Pero como la infección siguió avanzando, el domingo le comunicaron que debían amputar la pierna derecha.

"Hubo que preparar a mi vieja para que aguante el golpe emocional y el lunes le practicaron la cirugía, después salió el traumatólogo a decirnos que la cirugía había salido bien y que ella había tolerado bien el procedimiento", detalló.

La sorpresa ocurrió cuando fue a ver a su madre a la habitación: "Mi esposo se dio cuenta que la pierna que faltaba era la otra, yo levanté la sábana y vi que el pie derecho, que había sido intervenido la semana pasada y que estaba comprometido, seguía ahí y que la pierna que faltaba era la otra".

Mayra detalló que el cirujano que realizó la práctica era el mismo que había amputado el cuarto dedo del pie derecho unos días atrás.

"El sabía que había que avanzar con la misma pierna y por eso cuando fui a encararlo si bien nunca reconoció el error empezó a tartamudear y a inventar cosas", agregó.

Ante la falta de respuestas de la clínica, la familia radicó la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 7, que ya está avanzando en la investigación.

Ahora la paciente, Magdalena Leguizamón, con ayuda de Pami, fue trasladada en ambulancia de alta complejidad a la Clínica Ceni de Quilmes.

En tanto, efectivos de la policía bonaerense allanaron ayer al mediodía el Nuevo Sanatorio Berazategui por orden de la fiscal Karina Santolini, de la Unidad Funcional de Instrucción 7, informaron fuentes policiales. La UFI 7 caratuló la causa como "lesiones culposas" luego de la denuncia de familiares de la mujer que estaba internada en esa clínica por complicaciones derivadas de la diabetes que padece.

Ayer al mediodía la fiscal Santolini ordenó a la policía allanar la clínica ubicada en la calle 141 y 14, Berazategui.

Mientras tanto, Mayra, hija de la víctima, pidió ayer en declaraciones televisivas que "el médico que la operó no vuelva a trabajar nunca más". "Es increíble lo que pasó, esperemos que esto sirva para que no vuelva a trabajar nunca más y no siga haciendo lo mismo con otros pacientes", dijo. Consultada acerca de su vínculo con la clínica, Mayra explicó que fue "la que les tocó según el médico de cabecera de Pami" y, por ahora, la obra social de jubilados bajo gestión estatal no se pronunció al respecto.

La fiscal Karina Santolini secuestró ayer la historia clínica de la paciente Madgalena Leguizamón, la jubilada a quien le amputaron la pierna equivocada en el Nuevo Sanatorio Berazategui, según informó la Fiscalía, desde donde agregaron que imputaron al cirujano que intervino en esa operación. Santolini aseguró que secuestró la historia clínica de la mujer en el allanamiento que se realizó ayer en el sanatorio donde la mujer de 66 años fue operada. La fiscal imputó por lesiones culposas al cirujano cardiovascular, de apellido Rico, quien, según declaró una de las hijas de la paciente, fue quien dirigió la operación en la que le amputaron la pierna equivocada a la mujer jubilada.

La jefa de la Unidad Funcional de Instrucción 7 señaló que seguirá tomando declaraciones "a allegados a la víctima y a la denunciante, que es una de sus hijas". Por su parte, el Pami, prestador del servicio de salud de la jubilada, emitió un comunicado en el cual expresó que "inició un proceso de investigación interna" en el que se le exigió al sanatorio "la presentación inmediata de toda la documentación médica relacionada con el caso a fin de determinar las responsabilidades del prestador". El texto también indica que "suspendieron de manera preventiva todas las cirugías traumatológicas programadas de afiliados del Pami en el Nuevo Sanatorio Berazategui", y que se puso a disposición de la familia de la paciente desde el primer momento. A su vez, el sanatorio privado también difundió un comunicado en el que expresó que la paciente "fue intervenida por complicaciones en su patología de base" y que "fue derivada en la fecha de hoy a otra institución por pedido de la familia".