La conmocionante denuncia contra el actor Juan Darthés realizada ayer por la actriz Thelma Fardín tiene, más allá de su impacto y credibilidad, otro terreno donde se definirá el destino del actor acusado, el de la Justicia penal. Más allá de la condena social que le genera al actor la denuncia del colectivo de actrices, la posible condena que ahora preocupa a Darthés es la penal. La defensa del actor quedó desde ayer en manos del experimentado abogado Fernando Burlando.

En derecho penal la acusación debe probarse en forma fehaciente y prevalece el principio de presunción de inocencia. Pero, ¿cuál es la prueba? Ese es uno de los interrogantes que ahora están por dirimirse, ya que, según se dice, no hay testigos del hecho denunciado. También está por verse si el actor eventualmente podría terminar preso en Nicaragua. "Dénme tiempo para analizar la causa. Si hubiera pruebas contra Darthés, no podría defenderlo", aseguró su nuevo abogado defensor, Fernando Burlando, tras la renuncia de su anterior abogada, Ana Rosenfeld. "Los tratados de extradición en general no contemplan los delitos sexuales, aunque puede ser que se pida la detención de Darthés a Interpol", explicó al diario Clarín el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Por el principio de territorialidad, el delito debe ser investigado y eventualmente condenado en Nicaragua. El penalista Eduardo Gerome explicó que "si ocurrió en Nicaragua, lo tiene que juzgar la Justicia de Nicaragua. No se puede extender la jurisdicción, a excepción de que ese hecho cometido en otro país produzca sus efectos acá". Sabrina Cartabia, abogada que asesora a Fardín, explicó que los hechos denunciados en Nicaragua prescriben a los diez años y hasta ahora pasaron nueve. Según el Código Penal de Nicaragua, la pena máxima para este tipo de delito, cuando la víctima tiene 16 años o más, es de 20 años de cárcel.

Sin embargo, un eventual cambio en el Código Penal argentino podría modificar este escenario y el actor podría ser juzgado en el país. Así lo aseguró Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal que preside la comisión a cargo del nuevo código. "El Presidente anunció que en marzo va a llevar el nuevo código al Congreso. Si se aprueba, puede que los delitos sexuales que se hayan cometido fuera del país con víctima o victimario argentino sean juzgados en Argentina", explicó. Pero ¿se puede aplicar retroactivamente? "La ley procesal puede aplicarse retroactivamente", aseguró el penalista Eduardo Gerome. "Si sale la reforma y se puede ubicar este caso dentro de los contemplados en el artículo, efectivamente podría juzgarse en Argentina. Como es algo muy novedoso, seguro va a ser objeto de interpretaciones".