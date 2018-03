"Las almas pecadoras desaparecen, no existe un infierno"

No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad, según dijo el Papa Francisco en una entrevista con el periodista Eugenio Scalfari, fundador del diario italiano La Repubblica. La afirmación fue rápidamente desmentida por el Vaticano, que negó que el encuentro con Scalfari haya tenido el carácter de una entrevista periodística y reafirmó la doctrina tradicional católica sobre la existencia del infierno.

Según habría dicho el Papa, tras la muerte las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y se suman a quienes lo "contemplan", pero "aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen", afirma el pontífice argentino. "El infierno no existe; lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras", añade.

La nota de Scalfari está escrita en primera persona. El veterano periodista fundador de La Republica señala que "Nos telefoneamos a menudo, el Papa y yo, para intercambiarnos noticias, pero a veces nos encontramos y hablamos largamente de religión y de política". La conversación en este caso fue derivando de temas como el pecado original y la creación de especies. Hasta que Scalfari pregunta: "Usted me ha hablado de almas buenas y admitidas a la contemplación de Dios. Pero ¿y las almas malas? ¿Dónde son castigadas?", a lo que el Papa contesta: "No son castigadas las que se arrepienten, obtienen el perdón de Dios y van a sumarse a las filas de las almas que lo contemplan, pero aquellas que no se arrepienten y no pueden por lo tanto ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras". La cita textual de Scalfari fue posteriormente desmentida por el Vaticano, dado que, como es obvio, contradice la doctrina oficial católica.

Así, en respuesta a la publicación de La Repubblica, la oficina de prensa de el Vaticano emitió un comunicado en el que asegura que las citas no son atribuibles directamente al Papa, sino una "reconstrucción" de la entrevista, que por lo demás según el Vaticano no tuvo el carácter de entrevista periodística sino de encuentro personal, como varios que ha tenido anteriormente el periodista con el Pontífice. "El Santo Padre ha recibido recientemente al fundador del diario La Repubblica en un encuentro privado con ocasión de la Semana Santa, pero sin dar ninguna entrevista. Lo que publica en el artículo su autor es el resultado de su reconstrucción, en la que no se reproducen las palabras exactas pronunciadas por el Papa. Por tanto, ninguna cita del mencionado artículo puede considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre", señaló el Vaticano.

Eugenio Scalfari, de 93 años es ateo, pero suele reflexionar sobre la fe y la religión cristiana, de la que tiene amplios conocimientos. En el pasado la veracidad de algunas de las citas del periodista ha sido cuestionada, sobre todo porque Scalfari nunca graba sus entrevistas. Pero esto no invalida una entrevista. En Estados Unidos, por ejemplo, las notas tomadas por un periodista valen tanto como una grabación, incluso ante un juez. Además, el Vaticano no ha protestado por el trabajo de Scalfari y Francisco sigue dándole entrevistas. Hasta ahora, al menos.

La entrevista de Scalfari y la tibia desmentida del Vaticano causó enojo en los sectores ortodoxos.

El sitio Infovaticana remarcó la gravedad de la afirmación "no existe el infierno", dicho por un Pontífice a un periodista. "No es uno de esos comentarios que uno deje pasar sin asegurarse de que ha oído bien. No todos los días es uno testigo de cómo un Papa contradice dos mil años de doctrina", sostuvo.

Por esto, "o la 'construcción' es fiel al sentido, sino a las palabras exactas, o Scalfari, simple y llanamente, miente, en cuyo caso el desmentido debería expresarlo así para evitar malentendidos", agrega el sitio informativo de el Vaticano.