Las acciones de Bayer se desploman por otro revés con el Roundup

Las acciones de Bayer se desplomaron ayer después de que el conglomerado alemán no lograra persuadir a un juez del estado de California, en los Estados Unidos, para anular el veredicto de un jurado en el primer juicio sobre las denuncias de que su herbicida Roundup produce cáncer.

Este martes las acciones cayeron más de 8,5 por ciento en las operaciones de la ciudad alemana de Francfort, el mayor descenso desde el primer veredicto del jurado en el caso el 13 de agosto, a pesar de que el juez dijo el lunes que los pagos por perjuicios deberían reducirse a 78,6 millones de dólares desde los 289 millones. Bayer afirmó que planea apelar el fallo, detalla la agencia de noticias Bloomberg. La jueza de la Corte Superior de San Francisco, Suzanne Ramos Bolanos, rechazó los argumentos de Bayer de que el jurado no tenía ninguna base para concluir que el herbicida causó cáncer a un ex jardinero de escuela. La decisión no es un precedente legal para miles de juicios relacionados en Estados Unidos, pero alentará a los demandantes a seguir adelante con sus alegaciones, señala Bloomberg.

Para Bayer, el fallo "no es una buena noticia. Desde la perspectiva de Bayer, la mayor preocupación es que se dice que hay suficiente evidencia científica para respaldar el caso del demandante", dijo Thomas G. Rohback, un abogado litigante que no está involucrado en el litigio de Roundup.

El jurado otorgó una compensación de 39,3 millones de dólares para compensar al ex jardinero Dewayne Lee Johnson por los ingresos que dejó de percibir y la pérdida de disfrute de la vida. También se concluyó que Monsanto Co., que Bayer adquirió este año, debería pagar 250 millones de dólares como castigo por ocultar los peligros del herbicida. "Ya hay otros 8.700 demandantes que sostienen que el ingrediente clave en Roundup, el glifosato, produce cáncer, por lo que extrapolar el nivel del fallo actual a todos los casos apunta a una obligación de aproximadamente 680 mil millones de dólares", escribió Ian Hilliker, analista de Jefferies LLC en Londres, en una nota a los clientes. Bolanos dijo que "no hay justificación legal para que los daños punitivos sean más de siete veces mayores que la indemnización compensatoria". En cambio, dijo que "según el derecho constitucional, la proporción debería ser de 1 a 1. El juez estableció el 7 de diciembre como fecha límite para que el demandante acepte un total de 78,6 millones de dólares. Si Johnson lo rechaza, Bayer tiene derecho a un nuevo juicio por daños punitivos", dijo. Los abogados de Johnson dijeron que están sopesando sus opciones. "Aunque creemos que una reducción en los daños punitivos no estaba justificada y estamos sopesando las opciones, nos complace que el tribunal no haya cambiado el veredicto", según un comunicado emitido por los bufetes de abogados de Michael Baum y Michael Miller. "La evidencia presentada ante este jurado fue, francamente, abrumadora". Bayer mantuvo su postura de que el glifosato ha demostrado ser seguro en los estudios requeridos por los reguladores en Estados Unidos y Europa. "La sustancia química se aprobó por primera vez para su uso en el herbicida de Monsanto en 1974", señala Bloomberg.

Aunque se convirtió en el herbicida más popular y ampliamente utilizado en el mundo, la cuestión de si produce cáncer es debatida acaloradamente por ambientalistas, reguladores, investigadores y abogados.