Labor clave del Equipo de Antropología Forense

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconocido por la identificación de desaparecidos durante la última dictadura y de los soldados enterrados como NN en Malvinas, también trabaja en alrededor de treinta casos policiales que están estancados por desidia o falta de pruebas y se está convirtiendo en una organización científica clave para esclarecerlos.

"El hilo conductor de varios de estos casos es que la identificación surge por un motivo aleatorio, casi fortuito. Lo que está faltando es un sistema que funcione de manera tal que tenga distintas instancias de averiguación y de avances", explicó a Télam Mariana Segura, integrante del equipo.

Para la antropóloga, si bien no hay estadísticas, "las personas que no se identifican en las primeras 24 o 48 horas van camino a quedar en el olvido y muchas veces las familias se desalientan a continuar con su búsqueda".

Sin embargo, muchos familiares van directamente a golpear las puertas del EAAF, con sede en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cuando advierten que sus causas no avanzan en la Justicia y también son los propios fiscales quienes recurren a ellos. Otra vía por la que reciben casos no esclarecidos es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) que por ejemplo los contactó por la desaparición de Carlos B., quien había sido visto por última vez el 22 de agosto de 2013 cuando fue a trabajar.

"La familia hizo la denuncia al día siguiente, pero lo que se pudo determinar recién en 2018 fue que al hombre lo había atropellado un auto en la Panamericana y que ese cuerpo quedó a disposición de una fiscalía de Escobar sin identificar", explicó Segura.

Entonces, para evitar la exhumación del cadáver, se buscaron otras opciones y se estableció que cuando se le realizó la autopsia, el médico le había tomado una muestra de sangre en un papel secante que debía estar anexado en un sobre al expediente y que finalmente fue encontrado en el sector de "efectos" de la fiscalía.

Gracias a ese hallazgo, se pudo realizar un análisis de ADN con las muestras tomadas a la madre y la hermana de Carlos y se puso fin a cinco años de angustia de los familiares, que creían que el hombre se había ido de la casa.