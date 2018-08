La Universidad de Tucumán también cancela a Casero

Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán cancelaron también la presentación del cómico Alfredo Casero en un teatro de esa casa de altos estudios, a raíz de sus ataques a las Abuelas de Plaza de Mayo y su apología de la dictadura cívico militar, así como anteayer había sido levantado ese espectáculo en la ciudad de Salta, por idénticos motivos.

La reivindicación de la dictadura cívico militar más sangrienta que tuvo la historia argentina por parte del actor y humorista Alfredo Casero, así como sus cuestionamientos al trabajo que lleva adelante Abuelas de Plaza de Mayo en la restitución de identidad a nietos apropiados durante esa oscura etapa, le están costando caro. Al igual que ocurrió en Salta en un espacio privado, las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) decidieron no prestar sus instalaciones para que presente su show, previsto para mañana.

Las justificaciones que esgrimieron las autoridades del Teatro Juan Bautista Alberdi, de la UNT, fueron las mismas que se dieron en Salta, es decir, no se prestaron las instalaciones en repudio total a los dichos del humorista.

En Salta, Humberto Colautti, el dueño de El Teatrino, es el nieto recuperado número 14. Tras los dichos del artista sobre Abuelas y a favor de la dictadura cívico militar, decidió dar de baja el espectáculo."Debido a las declaraciones públicas del señor Alfredo Casero, que reivindican la última dictadura militar en nuestro país, El Teatrino decide cancelar la función programada para el viernes 24 de agosto", rezó el comunicado oficial del teatro salteño en su página de las redes sociales.

"A todos los que hayan comprado la entrada se les devolverá el dinero en los puntos de venta en que fueron adquiridas. Las compras realizadas con tarjeta de crédito se cancelaran automáticamente", se agregó en la publicación.

"Me enteré ayer que no íbamos a poder hacer el show. Esta ha sido una de las tantas cosas que me han pasado después de que se intensificó la grieta. Ya me había pasado en otros lugares, pero de otras maneras", explicó el cómico.

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores también salió con los tapones de punta por "las inadmisibles declaraciones públicas de nuestro afiliado Alfredo Casero" contra las Abuelas de Plaza de Mayo. "La insensibilidad e incapacidad demostrada por dicho afiliado para ponerle un límite a su incomprensible odio, atacando lo que es un patrimonio moral de nuestro país, es una conducta abominable, ajena a las actrices y actores argentinos", sostuvo el gremio que conduce Alejandra Darín.

"Su negacionismo perverso y consuetudinario termina siendo una versión peligrosamente cercana a la apología del delito", señaló la entidad que nuclea a los actores.

El Consejo Integral del gremio de los actores sostuvo que "avergüenzan las declaraciones de Casero contra las Abuelas de Plaza de Mayo". Y por eso, piden "perdón a ellas y a la sociedad, por semejante falta de respeto".